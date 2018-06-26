Не больше процента: Бубнов критически оценил шансы сборной России в матче с Испанией

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Не больше процента: Бубнов критически оценил шансы сборной России в матче с Испанией

Известный футбольный критик Александр Бубнов считает, что у сборной России практически нет шансов против Испании в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

"В плей-офф Испания будет гораздо сильнее, ответственнее и сконцентрированнее. Недостатки сборной Испании? Смена тренера, на мой взгляд, никак на них не повлияла, они продолжают играть в привычную игру. Ошибки в обороне и пять пропущенных голов – следствие потери концентрации в отдельных эпизодах, плюс в матче с Португалией проявилось мастерство Криштиану Роналду, а голкипер Давид Де Хеа внезапно выдал крайне слабый матч. В случае с Ираном и Марокко имела место недооценка соперника, на которую не приходится рассчитывать в плей-офф", - приводят слова Бубнова российские СМИ.

"Нынешняя сборная Испании даже сильнее той, что побеждала нашу команду на Евро-2008. В ней представлены опытные игроки, закаленные регулярными победами в еврокубках.

Команда Черчесова атакует только флангами, потому, если испанцы закроют их – контригра нашей команды развалится. А вообще план россиян на игру очевиден – закрыться и искать шансы в быстрых контрвыпадах, на стандартах. На выход сборной России в четвертьфинал дам не больше процента", – добавил специалист.

Напомним, что матч Испания - Россия состоится 1 июля.

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