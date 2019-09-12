"Не было бы у тебя ствола. Лёг бы тут!": Алиев угрожал полицейскому, который остановил его автомобиль

2 Теги александр алиев

"Не было бы у тебя ствола. Лёг бы тут!": Алиев угрожал полицейскому, который остановил его автомобиль

Экс-игрок "Анжи" и "Локомотива" Александр Алиев вступил в словесную перепалку с киевской полицией.

Сообщается, что полиция остановила автомобиль украинца, в котором он ехал со своими друзьями.

На одном из видео можно увидеть, что Алиев угрожал правоохранителям: "Сука, не было бы у тебя ствола... Лёг бы тут!" - говорил Алиев.

Отмечается, что Алиев и его компания друзей были оштрафованы.

Читайте также: "Золотой" тинейджер, продукты перестройки и защитник без контракта с производителем обуви: вспоминаем 10 самых дорогих трансферов лета. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Такие смешные ролики с Украины про ГАИ и борзых водителей

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Это Украина. Пора бы привыкнуть)

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Чалов стал победителем в голосовании за лучшего молодого футболиста России

Чалов стал победителем в голосовании за лучшего молодого футболиста России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов