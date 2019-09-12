"Не было бы у тебя ствола. Лёг бы тут!": Алиев угрожал полицейскому, который остановил его автомобиль

Экс-игрок "Анжи" и "Локомотива" Александр Алиев вступил в словесную перепалку с киевской полицией.

Сообщается, что полиция остановила автомобиль украинца, в котором он ехал со своими друзьями.

На одном из видео можно увидеть, что Алиев угрожал правоохранителям: "Сука, не было бы у тебя ствола... Лёг бы тут!" - говорил Алиев.

Отмечается, что Алиев и его компания друзей были оштрафованы.

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