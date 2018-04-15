Не дать лидеру уйти в отрыв: "Спартак" едет за тремя очками в гости к "Уралу"

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Не дать лидеру уйти в отрыв: "Спартак" едет за тремя очками в гости к "Уралу"

"Урал" – "Спартак" 

Стадион: "Центральный" (Екатеринбург, Россия)

Начало матча: 14:00

Арбитр: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Воскресную программу 26 тура российской Премьер-лиги откроет поединок в Екатеринбурге где "Урал", находящийся в середине турнирной таблицы, примет одного из лидеров чемпионата – московский "Спартак". Обе команды достаточно мотивированы, чтобы играть на победу. Так "шмелям" нужны очки для того, чтобы избежать переходных матчей и сохранить прописку среди элиты еще по итогам регулярного сезона. Что касается "красно-белых", то они по-прежнему питают надежду настигнуть лидирующий в Премьер-лиге "Локомотив" и навязать борьбу за чемпионство.

"Урал" готовится провести свой второй матч на новой арене. Первая игра на ней состоялась против "Рубина" и завершилась ничьей 1:1. В прошлом туре екатеринбургский клуб снова сыграл вничью – в гостях у "Тосно" (2:2). Интересно, что в обоих случаях "шмели" оказывались в роли отыгрывающейся стороны и ни разу за два матча не выходили вперед.

Команда Александра Тарханова не проигрывает три матча подряд, набрав в них пять очков. Но и победила лишь раз за 11 последних матчей при пяти поражениях и пяти ничейных результатах. На своем поле "Урал" не может победить пять поединков кряду, набрав в них только три очка, хотя перед этим выиграл три встречи подряд. Нельзя не сказать, что из 13 предыдущих матчей на своем поле "шмели" проиграли только два – "Краснодару" и "Локомотиву".

Действующий чемпион России остается единственным конкурентом "Локомотива" в борьбе за первое место. На данный момент подопечные Массимо Карреры на пять очков отстают от "железнодорожников". В прошлое воскресенье "красно-белые" разгромили на выезде "Анжи" со счетом 4:1. Хет-трик в том поединке оформил Квинси Промес, на счету которого теперь 13 забитых мячей.

Победа над махачкалинцами стала для "Спартака" четвертой подряд в чемпионате. А не проигрывают москвичи в Премьер-лиге уже 18 поединков кряду, выиграв 12 из них. Причем в восьми встречах "красно-белым" удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности. В гостях "Спартак" не проигрывает девять матчей подряд, выиграв пять из них.

В матче первого круга "Спартак" обыграл "Урал" со счетом 2:0. Тогда забитыми мячами отметились Педро Роша и Александр Самедов. В последних четырех очных матчах соперников "красно-белые" неизменно обыгрывали "шмелей".

Интересные факты противостояния "Урала" и "Спартака":

"Спартак" в Премьер-лиге побеждал "Урал" в четырех матчах кряду

Последний раз "шмели" выигрывали у "красно-белых" на своем поле в октябре 2014 года

"Спартак" не проигрывает в РФПЛ на протяжении 18 туров

Победная серия москвичей составляет 5 игр

Ориентировочные составы на игру:

"Урал": Годзюр – Кулаков, Чернов, Ароян, Меркулов, Емельянов, Бумаль, Бикфалви, Эль-Кабир, Димитров, Ильин.

"Спартак": Ребров – Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Ханни, Адриано.

Прогноз на матч "Урал" – "Спартак":

"Урал" ни разу не выиграл в чемпионате у команд из первой пятерки. Да и в целом "шмели" лишь шесть раз выходили победителями в 25 играх Премьер-лиги. "Спартак", напротив, имеет хорошую победную и беспроигрышную серии, а также является самой результативной командой чемпионата. Все говорит о том, что именно "красно-белые" по праву считаются фаворитами этой встречи.

Букмекеры также предпочтение отдают московскому клубу (коэффициент на победу 1.70 баллов). Шансы "Урала" оцениваются скромнее: коэффициент на победу 5.30 баллов, на ничью 3.70 баллов.   

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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2 Спартак Москва 25 50
3 Краснодар 26 47
4 Зенит Санкт-Петербург 25 45
5 ЦСКА Москва 24 44
6 Арсенал Тула 26 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 26 34
9 Урал 25 30
10 Динамо Москва 25 30
11 Ахмат 25 30
12 Амкар 25 28
13 Ростов 25 27
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 25 13
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