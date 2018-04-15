Не дать лидеру уйти в отрыв: "Спартак" едет за тремя очками в гости к "Уралу"
"Урал" – "Спартак"
Стадион: "Центральный" (Екатеринбург, Россия)
Начало матча: 14:00
Арбитр: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Воскресную программу 26 тура российской Премьер-лиги откроет поединок в Екатеринбурге где "Урал", находящийся в середине турнирной таблицы, примет одного из лидеров чемпионата – московский "Спартак". Обе команды достаточно мотивированы, чтобы играть на победу. Так "шмелям" нужны очки для того, чтобы избежать переходных матчей и сохранить прописку среди элиты еще по итогам регулярного сезона. Что касается "красно-белых", то они по-прежнему питают надежду настигнуть лидирующий в Премьер-лиге "Локомотив" и навязать борьбу за чемпионство.
"Урал" готовится провести свой второй матч на новой арене. Первая игра на ней состоялась против "Рубина" и завершилась ничьей 1:1. В прошлом туре екатеринбургский клуб снова сыграл вничью – в гостях у "Тосно" (2:2). Интересно, что в обоих случаях "шмели" оказывались в роли отыгрывающейся стороны и ни разу за два матча не выходили вперед.
Команда Александра Тарханова не проигрывает три матча подряд, набрав в них пять очков. Но и победила лишь раз за 11 последних матчей при пяти поражениях и пяти ничейных результатах. На своем поле "Урал" не может победить пять поединков кряду, набрав в них только три очка, хотя перед этим выиграл три встречи подряд. Нельзя не сказать, что из 13 предыдущих матчей на своем поле "шмели" проиграли только два – "Краснодару" и "Локомотиву".
Действующий чемпион России остается единственным конкурентом "Локомотива" в борьбе за первое место. На данный момент подопечные Массимо Карреры на пять очков отстают от "железнодорожников". В прошлое воскресенье "красно-белые" разгромили на выезде "Анжи" со счетом 4:1. Хет-трик в том поединке оформил Квинси Промес, на счету которого теперь 13 забитых мячей.
Победа над махачкалинцами стала для "Спартака" четвертой подряд в чемпионате. А не проигрывают москвичи в Премьер-лиге уже 18 поединков кряду, выиграв 12 из них. Причем в восьми встречах "красно-белым" удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности. В гостях "Спартак" не проигрывает девять матчей подряд, выиграв пять из них.
В матче первого круга "Спартак" обыграл "Урал" со счетом 2:0. Тогда забитыми мячами отметились Педро Роша и Александр Самедов. В последних четырех очных матчах соперников "красно-белые" неизменно обыгрывали "шмелей".
Интересные факты противостояния "Урала" и "Спартака":
"Спартак" в Премьер-лиге побеждал "Урал" в четырех матчах кряду
Последний раз "шмели" выигрывали у "красно-белых" на своем поле в октябре 2014 года
"Спартак" не проигрывает в РФПЛ на протяжении 18 туров
Победная серия москвичей составляет 5 игр
Ориентировочные составы на игру:
"Урал": Годзюр – Кулаков, Чернов, Ароян, Меркулов, Емельянов, Бумаль, Бикфалви, Эль-Кабир, Димитров, Ильин.
"Спартак": Ребров – Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Ханни, Адриано.
Прогноз на матч "Урал" – "Спартак":
"Урал" ни разу не выиграл в чемпионате у команд из первой пятерки. Да и в целом "шмели" лишь шесть раз выходили победителями в 25 играх Премьер-лиги. "Спартак", напротив, имеет хорошую победную и беспроигрышную серии, а также является самой результативной командой чемпионата. Все говорит о том, что именно "красно-белые" по праву считаются фаворитами этой встречи.
Букмекеры также предпочтение отдают московскому клубу (коэффициент на победу 1.70 баллов). Шансы "Урала" оцениваются скромнее: коэффициент на победу 5.30 баллов, на ничью 3.70 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|25
|55
|2
|Спартак Москва
|25
|50
|3
|Краснодар
|26
|47
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|25
|45
|5
|ЦСКА Москва
|24
|44
|6
|Арсенал Тула
|26
|35
|7
|Уфа
|25
|34
|8
|Рубин
|26
|34
|9
|Урал
|25
|30
|10
|Динамо Москва
|25
|30
|11
|Ахмат
|25
|30
|12
|Амкар
|25
|28
|13
|Ростов
|25
|27
|14
|Анжи
|26
|24
|15
|Тосно
|26
|24
|16
|СКА Хабаровск
|25
|13