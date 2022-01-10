"Не деньги": Марадишвили рассказал, что его мотивировало сменить ЦСКА на "Локомотив"
Фото инстаграм РПЛ
Полузащитник "Локомотива" Константин Марадишвили раскрыл детали своего трансфера из ЦСКА.
В прошлом году "железнодорожники" купили хавбека за 7 миллионов евро.
"Переход в "Локомотив" состоялся по щелчку - три-четыре дня, и я уже в другой команде. Узнал об этом, когда был с молодёжкой в Испании. По электронной почте прислали контракт, который я должен был подписать и отправить обратно. Трансфер был не таким, каким я его себе представлял у себя в голове - приехал на стадион, подписал контракт, пофоткался в форме. Всё быстро - трансферное окно закрывалось, а меня ещё должны были заявить на Лигу Европы.
В последних матчах за ЦСКА, я либо вообще не выходил, либо на 15 минут. Хотелось окончательно стать основным, постоянно играть. Ты сам сказал, что я провёл за ЦСКА 49 игр - где-то 40 из них в старте. А тут оказался на лавке. При переговорах "Локомотив" пообещал отцу: сто процентов буду играть. Плюс ко всему еврокубки. Когда прощался с ЦСКА, поговорил с Романом Юрьевичем Бабаевым. Он мне пожелал удачи, и сказал: двери ЦСКА для меня всегда открыты. При переходе в "Локомотив" выбирал не деньги. Я пришёл играть в еврокубках. В которых, кстати, и сыграл", - сказал Марадишвили.
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