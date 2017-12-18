Не до веселья: "Милан" отменил рождественскую вечеринку

Руководство "Милана" отменило рождественскую вечеринку, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, такое решение было принято после матча с "Вероной", в котором "россонери" потерпели поражение со счётом 0:3.

Боссы "Милана" рассчитывают, что отмена праздничного мероприятия поможет команде лучше подготовиться к следующей игре Серии А против "Аталанты".

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