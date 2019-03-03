Не добили: ван Дейк ярко высказался о ничьей в матче АПЛ "Эвертон" - "Ливерпуль"



Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк остался разочарован ничейным результатом матча 29-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (0:0).

"Мы разочарованы результатом, так как заслуживали победы. Тот факт, что соперники праздновали ничью, говорит о многом. Мы создали достаточное количество моментов, чтобы добиться победы. К сожалению, мы не дожали соперника.

Я люблю такие матчи. Мы приехали сюда за тремя очками, но не сумели взять их. Теперь мы сосредоточимся на следующем матче. Безусловно, нам нравилось лидировать, но сейчас мы ничего не можем изменить", - цитирует ван Дейка Sky Sports.

После матча "Ливерпуль" остался на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от "Манчестер Сити" на одно очко.

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