Не добили: ван Дейк ярко высказался о ничьей в матче АПЛ "Эвертон" - "Ливерпуль"
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк остался разочарован ничейным результатом матча 29-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (0:0).
"Мы разочарованы результатом, так как заслуживали победы. Тот факт, что соперники праздновали ничью, говорит о многом. Мы создали достаточное количество моментов, чтобы добиться победы. К сожалению, мы не дожали соперника.
Я люблю такие матчи. Мы приехали сюда за тремя очками, но не сумели взять их. Теперь мы сосредоточимся на следующем матче. Безусловно, нам нравилось лидировать, но сейчас мы ничего не можем изменить", - цитирует ван Дейка Sky Sports.
После матча "Ливерпуль" остался на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от "Манчестер Сити" на одно очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14