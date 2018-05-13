Не допустить разгром: "Саутгемптон" намерен дать бой "Манчестер Сити"
"Саутгемптон" – "Манчестер Сити"
Стадион: "Сент-Мэрис" (Саутгемптон, Англия)
Начало матча: 17:00
Арбитр: Андре Марринер (Бирмингем)
Матч заключительного тура Премьер-лиги с участием новоиспеченного чемпиона Англии фактически лишен интриги. "Манчестер Сити" уже давно почивает на лаврах сильнейшей команды страны и все что осталось "горожанам" – идти к еще одному рекорду. Что касается "Саутгемптона", то он практически обеспечил себе прописку в элите на следующий сезон. Что же может помешать "святым" остаться в Премьер-лиге?
Сразу скажем – невероятный сценарий с крупным поражением команды Марка Хьюза от "Сити" (к примеру – 0:5) и крупной победой "Суонси" на "Сток Сити" (предположим – 5:0). В таком случае валлийский клуб будет иметь лучшую разницу мячей перед "Саутгемптоном" и именно "святые" отправятся в Чемпионшип.
Насколько это вероятный сценарий? Крайне маловероятный. При всем уважении к чемпиону, "Саутгемптон" не имеет право проигрывать в пять и более мячей на своем поле. Хотя, стоит отметить, "святые" действительно играют неважно в родных стенах, добыв всего одну победу в 10 последних матчах. И, тем не менее, как должна сыграть команда Марка Хьюза, чтобы потерпеть разгромное поражение, пусть даже и от "Манчестер Сити"? Очень маловероятно, что сможет с большой разницей мячей победить "Суонси". Хотя успех в два-три мяча вполне допустим. Поэтому чтобы "Саутгемптону" вылететь во второй дивизион Англии, нужно чтобы совпали на первый взгляд невероятные результаты.
Есть к чему стремиться и манкунианцам в этой встрече. "Горожане" продолжают штамповать рекорды, и команда пока не собирается почивать на лаврах. Вряд ли она упустит возможность добиться исторического достижения. Еще ни одному представителю Премьер-лиги не удавалось набирать сто очков в сезоне. Подопечные Хосепа Гвардиолы постараются добиться позитивного результата. Тренерский штаб уже давно с успехом пользуется ротацией состава. После провала в Лиге чемпионов "Манчестер Сити" действует практически безошибочно. В последних пяти гостевых встречах, проведенных в рамках АПЛ, манкунианцы добивались успеха.
Интересные факты противостояния "Саутгемптона" и "Манчестера Сити":
"Саутгемптон" выиграл дома только один из 10 последних матчей
В последних 15 играх АПЛ "Манчестер Сити" одержал 11 побед
В 9 очных встречах между командами "Саутгемптон" выигрывал лишь однажды
Ориентировочные составы на игру:
"Саутгемптон": МакКарти – Стивенс, Йосида, Худт, Соареш, Бертранд, Хейбьерг, Ромеу, Редмонд, Тадич, Остин.
"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлинг, Жезус.
Прогноз на матч "Саутгемптон" – "Манчестер Сити":
"Манчестер Сити" очень хочет набрать 100 очков в сезоне и для этого нужно победить в предстоящем поединке. "Саутгемптон" все свои эмоции оставил в предыдущих решающих играх и сейчас ему даже родные трибуны могут не помочь для достижения положительного результата.
Букмекеры уверены в победе манкунианцев, предлагая на их победу коэффициент – 1.40. Успех "святых" оценивается куда скромнее – коэффициент 7.50. Хорошая ставка и на ничейный исход (коэффициент – 5.15).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30