Не допустить разгром: "Саутгемптон" намерен дать бой "Манчестер Сити"

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Сент-Мэрис" (Саутгемптон, Англия)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Андре Марринер (Бирмингем)

Матч заключительного тура Премьер-лиги с участием новоиспеченного чемпиона Англии фактически лишен интриги. "Манчестер Сити" уже давно почивает на лаврах сильнейшей команды страны и все что осталось "горожанам" – идти к еще одному рекорду. Что касается "Саутгемптона", то он практически обеспечил себе прописку в элите на следующий сезон. Что же может помешать "святым" остаться в Премьер-лиге?

Сразу скажем – невероятный сценарий с крупным поражением команды Марка Хьюза от "Сити" (к примеру – 0:5) и крупной победой "Суонси" на "Сток Сити" (предположим – 5:0). В таком случае валлийский клуб будет иметь лучшую разницу мячей перед "Саутгемптоном" и именно "святые" отправятся в Чемпионшип.

Насколько это вероятный сценарий? Крайне маловероятный. При всем уважении к чемпиону, "Саутгемптон" не имеет право проигрывать в пять и более мячей на своем поле. Хотя, стоит отметить, "святые" действительно играют неважно в родных стенах, добыв всего одну победу в 10 последних матчах. И, тем не менее, как должна сыграть команда Марка Хьюза, чтобы потерпеть разгромное поражение, пусть даже и от "Манчестер Сити"? Очень маловероятно, что сможет с большой разницей мячей победить "Суонси". Хотя успех в два-три мяча вполне допустим. Поэтому чтобы "Саутгемптону" вылететь во второй дивизион Англии, нужно чтобы совпали на первый взгляд невероятные результаты.

Есть к чему стремиться и манкунианцам в этой встрече. "Горожане" продолжают штамповать рекорды, и команда пока не собирается почивать на лаврах. Вряд ли она упустит возможность добиться исторического достижения. Еще ни одному представителю Премьер-лиги не удавалось набирать сто очков в сезоне. Подопечные Хосепа Гвардиолы постараются добиться позитивного результата. Тренерский штаб уже давно с успехом пользуется ротацией состава. После провала в Лиге чемпионов "Манчестер Сити" действует практически безошибочно. В последних пяти гостевых встречах, проведенных в рамках АПЛ, манкунианцы добивались успеха.

Интересные факты противостояния "Саутгемптона" и "Манчестера Сити":

"Саутгемптон" выиграл дома только один из 10 последних матчей

В последних 15 играх АПЛ "Манчестер Сити" одержал 11 побед

В 9 очных встречах между командами "Саутгемптон" выигрывал лишь однажды

Ориентировочные составы на игру:

"Саутгемптон": МакКарти – Стивенс, Йосида, Худт, Соареш, Бертранд, Хейбьерг, Ромеу, Редмонд, Тадич, Остин.

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлинг, Жезус.

Прогноз на матч "Саутгемптон" – "Манчестер Сити":

"Манчестер Сити" очень хочет набрать 100 очков в сезоне и для этого нужно победить в предстоящем поединке. "Саутгемптон" все свои эмоции оставил в предыдущих решающих играх и сейчас ему даже родные трибуны могут не помочь для достижения положительного результата.

Букмекеры уверены в победе манкунианцев, предлагая на их победу коэффициент – 1.40. Успех "святых" оценивается куда скромнее – коэффициент 7.50. Хорошая ставка и на ничейный исход (коэффициент – 5.15).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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