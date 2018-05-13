Не допустить разгром: "Саутгемптон" намерен дать бой "Манчестер Сити"

Теги саутгемптонманчестер сити

Не допустить разгром: "Саутгемптон" намерен дать бой "Манчестер Сити"

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Сент-Мэрис" (Саутгемптон, Англия)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Андре Марринер (Бирмингем)

Матч заключительного тура Премьер-лиги с участием новоиспеченного чемпиона Англии фактически лишен интриги. "Манчестер Сити" уже давно почивает на лаврах сильнейшей команды страны и все что осталось "горожанам" – идти к еще одному рекорду. Что касается "Саутгемптона", то он практически обеспечил себе прописку в элите на следующий сезон. Что же может помешать "святым" остаться в Премьер-лиге?

Сразу скажем – невероятный сценарий с крупным поражением команды Марка Хьюза от "Сити" (к примеру – 0:5) и крупной победой "Суонси" на "Сток Сити" (предположим – 5:0). В таком случае валлийский клуб будет иметь лучшую разницу мячей перед "Саутгемптоном" и именно "святые" отправятся в Чемпионшип.

Насколько это вероятный сценарий? Крайне маловероятный. При всем уважении к чемпиону, "Саутгемптон" не имеет право проигрывать в пять и более мячей на своем поле. Хотя, стоит отметить, "святые" действительно играют неважно в родных стенах, добыв всего одну победу в 10 последних матчах. И, тем не менее, как должна сыграть команда Марка Хьюза, чтобы потерпеть разгромное поражение, пусть даже и от "Манчестер Сити"? Очень маловероятно, что сможет с большой разницей мячей победить "Суонси". Хотя успех в два-три мяча вполне допустим. Поэтому чтобы "Саутгемптону" вылететь во второй дивизион Англии, нужно чтобы совпали на первый взгляд невероятные результаты.

Есть к чему стремиться и манкунианцам в этой встрече. "Горожане" продолжают штамповать рекорды, и команда пока не собирается почивать на лаврах. Вряд ли она упустит возможность добиться исторического достижения. Еще ни одному представителю Премьер-лиги не удавалось набирать сто очков в сезоне. Подопечные Хосепа Гвардиолы постараются добиться позитивного результата. Тренерский штаб уже давно с успехом пользуется ротацией состава. После провала в Лиге чемпионов "Манчестер Сити" действует практически безошибочно. В последних пяти гостевых встречах, проведенных в рамках АПЛ, манкунианцы добивались успеха.

Интересные факты противостояния "Саутгемптона" и "Манчестера Сити":

"Саутгемптон" выиграл дома только один из 10 последних матчей

В последних 15 играх АПЛ "Манчестер Сити" одержал 11 побед

В 9 очных встречах между командами "Саутгемптон" выигрывал лишь однажды  

Ориентировочные составы на игру:

"Саутгемптон": МакКарти – Стивенс, Йосида, Худт, Соареш, Бертранд, Хейбьерг, Ромеу, Редмонд, Тадич, Остин.

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлинг, Жезус.

Прогноз на матч "Саутгемптон" – "Манчестер Сити":

"Манчестер Сити" очень хочет набрать 100 очков в сезоне и для этого нужно победить в предстоящем поединке. "Саутгемптон" все свои эмоции оставил в предыдущих решающих играх и сейчас ему даже родные трибуны могут не помочь для достижения положительного результата.

Букмекеры уверены в победе манкунианцев, предлагая на их победу коэффициент – 1.40. Успех "святых" оценивается куда скромнее – коэффициент 7.50. Хорошая ставка и на ничейный исход (коэффициент – 5.15).   

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте! С оглядкой на "ВЭБ-Арену": "Краснодар" сразится дома с "Рубином" 

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018

РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов