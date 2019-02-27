Не футбол: Неймар рассказал, какой вид спорта он предпочитает смотреть по ТВ



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар рассказал, что ему больше нравится смотреть баскетбол, чем футбол.

"Я люблю смотреть баскетбольные матчи. Порой я сам играю в баскетбол. Мне нравятся многие игроки из этого вида спорта. Мне тяжело это говорить, но я не люблю смотреть футбол. Поэтому предпочитаю другие виды спорта. Многие спортсмены восхищают меня. Я знаю, как сложно пробиться на вершину и задержаться на него", - цитирует Неймара DAZN.

Напомним, что в данный момент форвард восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги. Возвращение игрока в строй ожидается не раньше середины апреля.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач.

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