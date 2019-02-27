Не футбол: Неймар рассказал, какой вид спорта он предпочитает смотреть по ТВ
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар рассказал, что ему больше нравится смотреть баскетбол, чем футбол.
"Я люблю смотреть баскетбольные матчи. Порой я сам играю в баскетбол. Мне нравятся многие игроки из этого вида спорта. Мне тяжело это говорить, но я не люблю смотреть футбол. Поэтому предпочитаю другие виды спорта. Многие спортсмены восхищают меня. Я знаю, как сложно пробиться на вершину и задержаться на него", - цитирует Неймара DAZN.
Напомним, что в данный момент форвард восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги. Возвращение игрока в строй ожидается не раньше середины апреля.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач.
Не пропустите: "Реал" и ПСЖ могут совершить громкий обмен игроками. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Глава ФИФА ярко оценил работу системы VAR
-
Роналду выбыл из строя из-за травмы: подробности
-
Клуб ФНЛ объявил о переходе "русского Месси"
-
Не футбол: Неймар рассказал, какой вид спорта он предпочитает смотреть по ТВ
-
В ЦСКА рассказали о важном решении по травмированному Дзагоеву
-
"Зенит" ярко потроллил лондонский "Челси"
-
Названы сроки восстановления хавбека "Спартака" Фернандо
-
"Манчестер Сити" нацелился на лучшего бомбардира "Айнтрахта"
-
"Реал" - "Барселона": видеотрансляция второго Эль Класико в 2019 году
-
"Матч ТВ" запускает проект о капитанах клубов РПЛ
-
"Монако" сменит технического спонсора
-
Экс-тренер "Спартака" Каррера ярко высказался об Аллегри
-
"Зенит" интересным образом поздравил Семака
-
ЦСКА вернет фанатам деньги за билеты на матч с "Арсеналом"
-
Сульшер поделился ожиданиями от матча с "Кристал Пэлас"
-
Агент вратаря "Аякса" заявил об интересе к игроку со стороны "Барселоны"
-
Не стоит винить во всем тренера: Азар вступился за Сарри
-
"Уфа" подготовила для болельщиков приятную акцию
-
Лукаку может сменить Англию на Италию
-
Три топ-клуба Европы нацелились на игрока "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|68
|2
|Лилль
|26
|51
|3
|Лион
|26
|46
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Марсель
|26
|41
|6
|Реймс
|26
|41
|7
|Монпелье
|26
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ренн
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|26
|33
|13
|Бордо
|26
|32
|14
|Нант
|26
|30
|15
|Тулуза
|26
|28
|16
|Монако
|26
|25
|17
|Амьен
|26
|24
|18
|ФК Кан
|26
|20
|19
|Дижон
|25
|20
|20
|Генгам
|26
|18