Не футболом единым. Экс-игроки, избравшие отстраненные от футбола профессии

Большинство футболистов после окончания карьеры становятся тренерами или агентами, так или иначе оставаясь в футбольной сфере на постоянной основе. Некоторые из них идут по другому пути, выбирая совершенно отстраненные от футбола работы - криминалисты, комментаторы или актеры.

Арьен Де Зеув (Голландия).

Центрального защитника из Нидерландов многие поклонники английского футбола помнят по выступлениям за «Уиган Атлетик», в состав которого воспитанник «Витесса» перебирался дважды – сначала в 1999-м году, а затем в 2005-м. Нельзя сказать, что Арьен был выдающимся футболистом – его ни разу не призывали под знамена национальной сборной своей страны, а впервые на профессиональном уровне он заиграл лишь в возрасте двадцати двух лет. С ранних лет он уделял пристальное внимание образованию, к двадцати одному году выучившись на бакалавра медицинских наук. В 2009-м году, в возрасте тридцати девяти лет, Арьен завершил профессиональную карьеру и стал детективом частного сыска. В Голландии, к слову, экс-футболист является достаточно уважаемым криминалистом, имея собственное частное агентство по расследованию преступлений.

Гари Невилл (Англия).

Английский защитник не смог стать тренером – его провал во главе «летучих мышей» можно считать позором, который не смоют даже былые заслуги в футболке «Манчестер Юнайтед». Невзирая на фиаско в «Валенсии», Невиллу удалось найти свое дело – он начал карьеру футбольного эксперта на телеканале Sky Sports. Помимо этого, он является колумнистом известной газеты Sunday Times – в основном, там Гари уделяет внимание своему бывшему клубу, делясь мнением о матчах «красных дьяволов» и разбору тактики команды. Многие коллеги на регулярной основе хвалят Невилла за отличные аналитические материалы и интересные мнения, считая его одним из лучших футбольных экспертов на британском телевидении. Один из самых язвительных экспертов Гари Линекер даже признался, что был бы крайне рад составить тандем со своим тезкой и прокомментировать матч.

Винни Джонс (Уэльс).

Мало кто помнит, что брутальный «Большой Крис» из знаменитой кинокартины «Карты, день, два ствола» выступал в составе «Челси» в начале девяностых, а также отметился девятью появлениями в футболке национальной сборной Уэльса. Винни был потрясающей футбольной личностью, которая за неимением непосредственно таланта брала жесткостью, наглостью и напором. Подкаты бывшего опорного полузащитника до сих пор нужно использовать в качестве наглядного примера для юных игроков – уж больно они были страшны с точки зрения исполнения и невероятно точно с позиции техники приема. Винни, сыгравший Джаггернаута в фильме «Люди Икс: последняя битва», успел провести часть карьеры в Швеции – уроженцу Уотфорда выпала возможность целый сезон отыграть за тамошний «Хольмсунд».

Горан Гавранчич (Сербия).

Украинские болельщики вне всяких сомнений помнят сербского легионера, который продемонстрировал свой высокий культурный уровень, выучив украинский язык за время выступлений в «Динамо» из Киева. В футболке одного из самых знаменитых коллективов Украины Горан сыграл сто тридцать шесть поединков, а ушел из футбола восемь лет назад ввиду перманентных повреждений. В Украине Горан, связавший себя узами брака с местной девушкой по имени Марина, четырежды становился обладателем золотых медалей первенства, трижды выигрывал суперкубок страны и еще четырежды поднимал над головой кубок Украины. По окончании карьеры Горан, как и многие коллеги, учился на тренера, но в середине обучения резко осознал, что ему хочется заниматься несколько другой деятельностью. Сейчас серб – успешный архитектор на родине, неустанно трудящийся в частной фирме весьма приличного уровня.

Дэвид Бентли (Англия).

Бентли не хватал звезд с неба, однако вошел в историю. Да-да – в далеком 2012-м году он стал первым легионером из Англии в российском футболе после того, как заключил арендное соглашение с «Ростовом». В клубе с юга России дела у него откровенно говоря не пошли, а спустя год «Тоттенхэм», которому на тот момент принадлежал трансфер английского хавбека, расторг с ним контракт и предоставил статус свободного агента. Футбол откровенно наскучил полузащитнику, который постоянно отправлялся в арендные командировки, и вынудил его повесить бутсы на гвоздь в возрасте двадцати девяти лет. Без работы Бентли, забивший в свое время потрясающий мяч в ворота «Арсенала» в рамках дерби северного Лондона, долго не оставался – уже в октябре 2014-го года он стал бизнесменом, став совладельцем ресторана в Марбелье. К слову, именно там англичанин вместе со своей семьей и проживает по сей день. Помимо этого, Дэвид инвестировал часть денежных средств в пляжный футбол вместе с другими известными английскими футболистами в лице Рахима Стерлинга и Алекса Окслейд-Чемберлена.

Тим Визе (Германия).

Бывший вратарь национальной сборной Германии и ряда немецких клубов продолжил спортивную карьеру, став профессиональным рестлером. Визе изменился до неузнаваемости – от прежнего футболиста остались лишь серьги в ушах да наколки. Теперь это гороподобный человек с невероятными мускулами, выступающий на ринге. Как известно, бронзовый призер мундиаля 2010-го года завершил выступления около пяти лет назад, сосредоточившись на реслинге. По признанию немецкого атлета, реслинг всегда привлекал его, в то время как сам игрок держал в уме идею начать карьеру в этом спортивном шоу.

Георгий Артмеладзе