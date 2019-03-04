Не футболом единым: Месси показал навыки в еще одном виде спорта

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси показал, как он умеет играть в настольный теннис.

Месси со второй попытки попал в шарик, который стоял на бутылке. Это видео аргентинец опубликовал в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 33 гола и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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