Не футболом единым: Месси показал навыки в еще одном виде спорта

Теги лионель мессибарселона

Не футболом единым: Месси показал навыки в еще одном виде спорта

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси показал, как он умеет играть в настольный теннис.

Месси со второй попытки попал в шарик, который стоял на бутылке. Это видео аргентинец опубликовал в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 33 гола и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La seguimos pasando bien con @Pepsi. The fun keeps going with @Pepsi. #FORTHELOVEOFIT

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

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