Не футболом единым: Месси показал навыки в еще одном виде спорта
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси показал, как он умеет играть в настольный теннис.
Месси со второй попытки попал в шарик, который стоял на бутылке. Это видео аргентинец опубликовал в своем Instagram.
В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 33 гола и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Не футболом единым: Месси показал навыки в еще одном виде спорта
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Бетис
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|26
|35
|9
|Эйбар
|26
|34
|10
|Валенсия
|25
|33
|11
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|12
|Эспаньол
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|31
|14
|Леганес
|25
|30
|15
|Леванте
|25
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22