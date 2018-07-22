Не Головин: "Барселона" хочет купить игрока сборной России

1 Теги барселонавильярреалденис черышев

Не Головин: "Барселона" хочет купить игрока сборной России

"Барселона" проявляет интерес к российскому полузащитнику "Вильярреала" Денису Черышеву, сообщает Don Balon.

По сведениям издания, каталонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер команды Эрнесто Вальверде.

Стоит отметить, что Черышев является воспитанником мадридского "Реала".

На Чемпионате Мира-2018 27-летний Черышев провел 5 матчей за сборную России и забил 4 гола.

Не пропустите: Игрок "Барселоны" близок к переходу в клуб АПЛ. | http://soccernews.ru

Комментарии
МетеоРрр

Ну, изменения так себе, попрежнему Испания, по прежнему лавка(((

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов