Не Головин: "Барселона" хочет купить игрока сборной России

"Барселона" проявляет интерес к российскому полузащитнику "Вильярреала" Денису Черышеву, сообщает Don Balon.

По сведениям издания, каталонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер команды Эрнесто Вальверде.

Стоит отметить, что Черышев является воспитанником мадридского "Реала".

На Чемпионате Мира-2018 27-летний Черышев провел 5 матчей за сборную России и забил 4 гола.

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