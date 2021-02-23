Не Головиным единым: Как Нико Ковач достал "Монако" со дна и снова построил в княжестве колектив уровня Лиги Чемпионов

В сезоне 2016/17 "Монако" стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. Вскоре творцы того успеха разлетелись по топ-клубам континента: Килиан Мбаппе в ПСЖ, Бернарду Силва и Бенжамен Менди в "Манчестер Сити", Тьемуэ Бакайоко в "Челси", Фабиньо в "Ливерпуль", Тома Лемар в "Атлетико", Жоау Моутинью в "Вулверхэмптон". Клуб заработал около полумиллиарда евро, но после такой распродажи падение было неизбежным. Леонардо Жардиму не простили слабого старта сезона осенью 2018-го и преждевременно уволили. Затем был ужас имени Тьерри Анри, камбэк Жардима и борьба за выживание – по итогу, "Монако "едва спасся. Роберт Морено также не успел проявить себя на Луи ІІ, а подъем начался с назначения Нико Ковача летом прошлого года. Ковач провалился в "Баварии", но для относительно скромных клубов его кандидатура – хороший вариант. "Монако" прямо сейчас пожинает плоды приглашение хорватского специалиста. Команда имеет 11-матчевую беспроигрышную серию в Лиге 1 и отстает от ПСЖ лишь на 2 балла. И это при том, что в прошлом туре "монегаски" хлопнули именно парижан со счетом 2:0. Конкуренция на вершине таблицы очень серьезная: в порядке "Лион", держит марку "Лилль", ПСЖ по стандарту фаворит. Именно из-за этого представители княжества не находятся в зоне Лиги Чемпионов. Но свой козырь есть и у "Монако". И да, это не только Головин!

"Монегаски" имеют третью лучшую атаку чемпионата – 52 гола. То есть забивают в среднем более 2 голов за матч. Лидер передней линии – Виссам Бен-Йеддер. Летом этнический тунисец получил в помощники Кевина Фолланда, за счет чего сформировалась мощная связка форвардов, которая на двоих уже настреляла в Лиге 1 25 голов. Трансфер Фолланда из "Байера" за смешные 11 млн евро стал большим успехом. Тот случай, когда монегаскам помог статус – в детстве Кевин гонял мяч в футболке "Монако" с фамилией Морьентеса. В "Байере" у Фолланда всегда все было в порядке с моментами, но реализация подводила. Теперь немец показывает "оверперфоманс": 12 голов + 7 ассистов, это уже больше, чем за весь предыдущий сезон.

"Монако" – лидер европейских топ-чемпионатов по количеству голов со стандартов. "Монегаски" реализовали 16 угловых и штрафных в этом сезоне Лиги 1. Стандарты составляют 31% от всех голов, а если добавить 8 пенальти (100% реализации), то показатель вырастет до грандиозных 46%. "Монако" более двух лет не забивал прямыми ударами со штрафных. Стефан Йоветич исправил это недоразумение, загнав пушку в ворота "Марселя" со скоростью 104 км/ч. Однако главным источником голов остаются угловые. В том же поединке с Марселем "монегаски" реализовали целых два корнера. "Мы имеем замечательных исполнителей стандартов, которые классно подают, а также трех таргетменов, которые готовы головой замыкать кроссы", – объясняет Ковач. На поле всегда находятся не менее 3 высоких футболистов. Центрбеки Бенуа Бадиашиль (194 см), Гильермо Марипан (193 см) и Аксель Дисаси (190 см) в этой Лиге 1 настреляли в сумме 9 голов! Еще есть высокий опорник Орельен Чуамени (187 см). "Монако" предлагает различные варианты розыгрыша угловых. Это может быть подача на ближнюю, куда врывается Фолланд. Это может быть подача на 11-метровую отметку, где "монегаски" дезориентируют соперника рывками в разные стороны и освобождают адресата подачи от опеки. "У нас много способов реализовать стандарт. Мы работаем над этим на тренировках. Такое количество голов – это плод нашей работы. Особое внимание мы уделяем этому компоненту за день до игры. Идеи и отработки стандартов берет на себя ассистент Роберт Ковач", – признается Чуамени.

Ничего удивительного, ведь Роберт уже много лет отвечает за оборону и стандарты в тренерском штабе брата. В Бундеслиге его успехи были значительно скромнее, но нельзя проигнорировать комплимент Томаса Мюллера. "Теперь мы значительно лучше вооружены на стандартах, теперь наш арсенал значительно шире. Это может стать ключом к успеху", – сказал лидер "Баварии" после трех месяцев работы с Ковачем. Затем риторика Мюллера изменилась, а Ковач вырыл себе могилу в "Баварии", в частности из-за перевода Томаса в запас. Однако это не отменяет положительных моментов в работе хорватского специалиста и его брата, которая сейчас дает результат во Франции.

Братья Ковачи придумывают интересные решения и реально развивают футболистов "Монако". Комбинированная схема (во время владения 4-4-2 трансформируется в 3-2-4-1 с Сидибе в качестве дополнительного центрбэка) позволяет Энрике и Агилару выше располагаться на флангах и чаще нагружать штрафную подачами. Бен-Йеддер активнее оттягивается в глубину и освобождает зоны для врываний Фолланда и Диопа. Удобные роли в центре поля получили Чуамени и Фофана, которые дают отличную динамику без мяча, но и умеют отдать классную передачу в разрез. А за начало атак ответственный Марипан – дальние передачи чилийца в линию атаки регулярно приводят к моментам. Вполне возможно, что рулить всем этим мог бы Головин, но Александр пропустил много времени из-за травмы, и только начинает набирать обороты. Очень приятно наблюдать за успехами Нико Ковача, на которого сбросили в Баварии всех собак. "Здесь ему не Франкфурт", но и не Мюнхен – в "Монако" можно спокойно работать, прогрессировать и получать комплименты за свои успехи.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников