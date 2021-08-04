"Не хочу быть терпилой". Дмитрий Попов покидает "Спартак"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов сообщил, что он принял решение покинуть московский клуб из-за разногласия с владельцем "красно-белых" Леонидом Федуном в вопросе трансферной политики.
"Последней каплей стала история с правым защитником "Ривер Плейта" Гонсало Монтиэлем. Мы готовы были привезти в "Спартак" 24-летнего финалиста недавнего Кубка Америки за 10 миллионов евро. Федун сразу воспринял этот вариант негативно - объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: "Это мнение Тедеско, и я с ним согласен".
Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, притом что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой. Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба. Федун обещал решить этот вопрос, но ничего не менялось", - приводит слова Попова "Спорт-Экспресс".
Попов начал работать в селекционном штабе "Спартака" с декабря 2006 года, а спустя два года был назначен спортивным директором. В 2016 году он покинул клуб, но 26 ноября 2020 года вернулся в "Спартак".
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