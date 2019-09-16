"Не хотелось бы обижать наш чемпионат": Головин сравнил РПЛ и Лигу 1
Хавбек "Монако" Александр Головин рассказал, чем отличаются российская Премьер-лига и французская Лига 1.
"Не хотелось бы обижать наш чемпионат, но здесь я не встречал такого, чтобы мне было легко, например, взять кого-то прокинуть, оббежать. Такое проходило с каждой командой у нас, а во Франции я не могу этого сделать почти ни с одним защитником. С центральным, может быть, да, но крайние защитники не медленнее меня, а даже быстрее, это 100%.
В начале для меня было тяжело, что нет зимнего перерыва, как в России, очень много игр. В первом сезоне ещё была Лига Чемпионов, игры шли среда - воскресенье, среда - воскресенье, и так на протяжении полугода. Для меня это было как минимум непривычно. Каждые две недели тренер делал ротацию, потому что ты уже не можешь играть. 60 минут, а дальше ты уже становишься бесполезным, просто нет сил.
Когда я играл в России, мне казалось, что у нас достаточно матчей, но теперь я понимаю, что у нас очень много отдыха, потому что только в субботу игра, а затем недельный цикл подготовки. Этого времени хватает за глаза, чтобы подготовиться, восстановиться. Думаю, 10-15 дней отпуска в зимний перерыв достаточно", - сказал Головин.
Напомним, что "Монако" купил россиянина у ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
Головин сыграл за монегасков 39 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
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