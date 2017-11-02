Не хватило класса и опыта: "Спартак" одной ногой в Лиге Европы

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Не хватило класса и опыта: "Спартак" одной ногой в Лиге Европы

Soccernews анализирует поражение чемпиона России в Севилье и оценивает положение "красно-белых".

В матче третьего тура Лиги Чемпионов "Спартак" на своём поле разнёс "Севилью", добыв одну из самых ярких побед на евроарене за последние десятилетия. Однако тогда мы отмечали, что сам успех – это круто, но его последствия будут зависеть от ответной игры в Испании. Команде Массимо Карреры в свете турнирной борьбы было крайне важно не проиграть в Андалусии, но при этом мало кто верил в успех "красно-белых" на "Рамон Санчес Писхуан". "Севилья", даже при всех своих нынешних проблемах, на родной арене остаётся грозной силой, тогда как "Спартак", несмотря на крупную победу дома, по-прежнему оставлял и оставляет немало вопросов о своих возможностях и перспективах.

Счёт 5:1 в матче на "Открытие Арене" мог ввести в заблуждение лишь тех, кто видел только одну игру "Спартака". Остальные же понимали – у команды есть проблемы со стабильностью и сыграть в том же ключе, что называется, "по заказу" подопечные Карреры вряд ли смогут. В Севилье москвичам нужно было выбрать один из двух вариантов – сделать ставку на организацию и постараться сдержать хозяев или ввязаться в размен и попытаться перестрелять хозяев. Ничья с "Ливерпулем" могла добавить уверенности в том, что первый план может сработать, но здравый смысл говорил о том, что с "Севильей" не стоит садиться в оборону – необходимо давить на её слабые места, то есть – на оборону. 

В итоге, "Спартак" ожидаемо провалил план "А", получив к часу игры два мяча, и пробовал всё исправить планом "Б", который приносил свои плоды, но в итоге всё же не привёл к положительному результату. По ходу второго тайма не покидало ощущение того, что с этой "Севильей" можно играть, однако у Массимо Карреры и его команды не нашлось ключевого фактора, который позволил бы не просто вернуться в игру, а  переломить ход встречи. Если говорить прямо, добиться хотя бы ничьей на "Рамон Санчес Писхуан" "Спартаку" не хватило класса.

Впереди у команды Карреры домашний матч с "Марибором" и вояж на "Энфилд". Москвичи по-прежнему сохраняют шансы на выход в плей-офф, однако факторов, которые говорят не в пользу "красно-белых", больше, чем тех, что обнадёживали бы армию болельщиков самого титулованного клуба России. С другой стороны, "Спартак" в шаге от того, чтобы гарантировать себе путёвку в Лигу Европы и, если трезво оценивать возможности команды, плей-офф второго по значимости еврокубка – вполне возможно, это именно то, что нужно. 

В последние годы "Спартак" был, да и остаётся, редким гостем в Европе. Команде не хватает опыта еврокубковых выступлений, который, кто бы что ни говорил, действительно играет большую роль. Стоит взять пример того же ЦСКА, который уже не первый год имеет большие проблемы с комплектацией, но из сезона в сезон пробивается в самый престижный клубный турнир планеты. 

Купить можно многое, но опыт бесценен, и "Спартаку" важно его набираться, пускай даже через игры в Лиге Европы. При этом, конечно же, не стоит снимать задачу о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов. "Красно-белым" ведь, по большому счёту, нечего терять – расклады, при которых они окажутся четвёртыми в группе, выглядят крайне маловероятными.

Игорь Павелко | http://soccernews.ru

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