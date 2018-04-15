Не хватило сил на дерби: "Лацио" и "Рома" голами не порадовали

Программа 32-го тура итальянской Серии А завершалась центральным противостоянием уик-энда, в рамках которого сошлись два непримиримых оппонента с римской пропиской - "Лацио" схлестнулся с "Ромой". Противостояние этих двух команд является одним из самых принципиальных на Апеннинах, вне зависимости от текущего игрового тонуса, турнирных раскладов и всего прочего. Но на этот раз, что называется, все звезды сошлись. Именно "бьянкочелести" и "джаллоросси" являются прямыми конкурентами за вакантное третье место, которое позволит принять участие в розыгрыше Лиги Чемпионов в следующем сезоне. Перед дерби подопечные Симоне Индзаги располагались выше в турнирной таблице только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных. Также перед матчем нельзя было не затронуть тему еврокубков. Дело в том, что и "Рома", и "Лацио" приняли непосредственное участие в исторических поединках, вот только с разным итогом. Если "волки" совершили что-то из области фантастики, выбив "Барселону" из Лиги Чемпионов после того, как проиграли первый поединок на "Камп Ноу" со счетом 4:1. То "орлы" как раз-таки были тем клубом, который и растранжирил преимущество в три мяча перед соперником, причем всего за несколько минут и пропустил "Зальцбург" в полуфинальную стадию Лиги Европы. Оба наставника выставили сильнейшие состав с небольшой поправкой на некоторые позиции, хотя по-другому в принципе и быть не могло. Тем не менее, эмоциональная и физическая усталость римлян была видна с первых же минут. Команды так много сил отдали на неделе, что даже любые батарейки не могли бы зарядить футболистов на такое бескомпромиссное противостояние, как дерби. Первый опасный момент возник у ворот Алиссона, но Пароло с убойно позиции запулил мяч над перекладиной. Следующего острого выпада довелось ждать до 29-й минуты, когда все тот же Пароло, выбежав на свидание с кипером пробил крайне неудачно. Концовка первого тайма осталась за "Ромой". На 37-й минуте просто обязан был открывать счет Бруно Перес, но в моменте, когда сложнее было пробить мимо ворот, чем в них попасть – бразилец расстрелял штангу. С началом второй половины встречи команды продолжали играть достаточно инертно. Очень мало били по воротам римляне, веселее стало только в последние десять минут основного времени после того, как "Лацио" остался в меньшинстве. Раду сфолил на Ундере, чем абсолютно заслужил желтую карточку, которая стала второй. В оставшееся время подопечные Ди Франческо как могли старались дожать обескровленных "орлов", классный момент имел Джеко, но удача была на стороне хозяев.

Таким образом, выжатые как лимон римские клубы не смогли показать своего максимума в дерби, поэтому справедливо разошлись "сухой" ничьей.

"Лацио" – "Рома" – 0:0

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, де Врей, Раду, Марушич, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич (Дж. Лукаку, 59), Андерсон (Луис Альберто, 59), Иммобиле (Баштуш, 82)

"Рома": Алиссон, Манолас (Флоренци, 74), Фасио, Жезус, Бруно Перес (Эль-Шаарави, 82), Де Росси, Строотман, Коларов, Наингголан, Шик (Ундер, 55), Джеко

Удаление: Раду (80)

Богдан Архипенко

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