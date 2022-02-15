Не игравший с ноября Неймар попал в заявку ПСЖ на матч с "Реалом"

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Не игравший с ноября Неймар попал в заявку ПСЖ на матч с "Реалом"

Фото твиттер Неймара

Бразильский форвард ПСЖ Неймар готов принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

30-летний футболист, пропустивший из-за травмы голеностопа 2,5 месяца, вошёл в заявку парижан на ближайшую игру.

Напомним, что ПСЖ примет "Реал" сегодня в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Неймар забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

Не пропустите: Бензема и Менди выйдут в старте "Реала" на матч с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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