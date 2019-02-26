Не из этого мира: игрок сборной Португалии ярко высказался о Месси

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Не из этого мира: игрок сборной Португалии ярко высказался о Месси
Защитник "Барселоны" и сборной Португалии Нелсон Семеду оценил уровень игры партнера по клубу нападающего Лионеля Месси.

"Я не могу подобрать слова, которыми можно было бы описать уровень его игры. Он не из этого мира. Месси удивляет нас в каждом матче. Он может сам выигрывать трофеи и делать результат. На тренировках Месси делает то же самое, что и в матчах. Поэтому мы вынуждены страдать, когда защищаемся против него.

Могу ли я сравнить Месси и Роналду? Это сложный вопрос для португальца. Они разные футболисты, но оба очень хороши. Я рад, что мне выпал шанс сыграть с ними обоими", - приводит слова Семеду L’Esportiu.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Было бы здорово, если бы оказался пришельцем и отыграл еще 20-30 лет.

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Mutaloff
Mutaloff

К сожалению потому он и не пришелец,потому что играть вечно не может.

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Карыч
Карыч

Блин! Из гнома уже какого-то франкенштейна делают...зомби и вурдалака. С того света прибыл, говорят. Ахренеть! То-то гном бороду отрастил, чтобы клыки вампирьи не так видно было. Это надо же такое ляпнуть...

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