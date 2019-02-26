Не из этого мира: игрок сборной Португалии ярко высказался о Месси



Защитник "Барселоны" и сборной Португалии Нелсон Семеду оценил уровень игры партнера по клубу нападающего Лионеля Месси.

"Я не могу подобрать слова, которыми можно было бы описать уровень его игры. Он не из этого мира. Месси удивляет нас в каждом матче. Он может сам выигрывать трофеи и делать результат. На тренировках Месси делает то же самое, что и в матчах. Поэтому мы вынуждены страдать, когда защищаемся против него.

Могу ли я сравнить Месси и Роналду? Это сложный вопрос для португальца. Они разные футболисты, но оба очень хороши. Я рад, что мне выпал шанс сыграть с ними обоими", - приводит слова Семеду L’Esportiu.

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