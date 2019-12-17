"Не катастрофа": президент РПЛ дал оценку выступлению российских клубов в еврокубках

1 Теги рплсергей прядкин

"Не катастрофа": президент РПЛ дал оценку выступлению российских клубов в еврокубках

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о результатах российских команд в еврокубках этого сезона.

Напомним, что до группового этапа добрались только четыре представителя Премьер-лиги, однако по итогам стадии "Зенит" и "Локомотив" вылетели из Лиги Чемпионов, а "Краснодар" и ЦСКА - из Лиги Европы.

"Не катастрофа, но не очень приятно. Хотелось бы видеть команды в весенней части турниров, но, к сожалению, вот такой вот результат. Это не трагедия, но неприятно, так же, как и потеря шестого места в таблице коэффициентов. Я бы не сказал, что это отражает уровень нашего чемпионата. Я тут читал даже, что РПЛ деградирует, и прочую белиберду. Люди, следящие за нашим чемпионатом в Европе, говорят, что такого накала и такой плотности в таблице ни в одном чемпионате нет", - цитирует Прядкина "Р-Спорт".

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