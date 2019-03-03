Не королевское достижение: "Реал" второй раз за неделю проигрывает "Барселоне" на "Бернабеу"

2 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоялся центральный матч 26 тура Ла Лиги между "Реалом" и "Барселоной". Футбольный мир не часто видит два Эль-Классико на одной неделе, но 2019 год стал совершенно уникальным в этом плане, так как, говоря о предыдущей встрече самых титулованных команд Испании, вспоминался матч 3-дневной давности. В среду "Реал" и "Барселона" сыграли в рамках Кубка Короля: каталонский клуб победил 0:3 и прошел в финал, но сама игра "сине-гранатовых" вызвала немало вопросов. Первое, что бросилось в глаза – "Барса" забила 3 гола всего лишь с 2 ударов в створ. КПД в 150% было достигнуто во многом за счет того, что "Реал" регулярно загонял себя в невыгодное положение, с завидной регулярностью не реализовывая собственные моменты. Чего только стоит "подвиг" Винисиуса, бразилец совершенно спокойно мог оформить хет-трик.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Реалу" нельзя было проигрывать данный матч, так как перед 26 туром отставание от "Барселоны" в турнирной таблице составляло 9 баллов. В случае поражения "сливочные" теряли и без того призрачные шансы догнать "сине-гранатовых" на финише дистанции и побороться за чемпионский титул. Кроме того, болельщики ждали реванш за обидное поражение 3-дневной давности. Начало поединка выглядело многообещающим для королевского клуба, так как в рамках очень динамичной игры "Реал" регулярно находил микро-эпизоды возле чужих ворот. Однако, после 15 минуты каталонцы стали играть все ближе к чужим воротам и создание моментов перешло в их руки. Спустя 19 полных оборотов секундной стрелки после стартового свистка был создан первый голевой эпизод в матче – Месси и Суарес отыгрались на границе штрафной площади, аргентинец прорвался к воротам и перекидывал Куртуа, но при этом промазал – мяч прошел параллельно дальней штанги. А вот через 7 минут бельгийский вратарь королевского клуба помочь уже не смог. Серхио Роберто подключился к атаке, получил мяч на правом фланге и отдал проникающую передачу в штрафную на Ивана Ракитича. Хорват оторвался от центрального защитника, оценил ситуацию и исполнил легкий "черпачок" прямо перед Куртуа – 0:1.

Еще в первом тайме игроки "Барселоны" могли удвоить счет и фактически уничтожить "Реал". На 37 минуте Месси получил отличную возможность пробить штрафной в нескольких метрах от штрафной площади. Мастер стандартов был очень близок, но мяч после его удара пролетел немного выше ближней крестовины. Через три минуты снова последовал удар из-за штрафной, но теперь уже с игры, и от Суареса. Уругвайский нападающий целил в дальний угол, но игровой снаряд полетел ближе к центру, и Куртуа смог парировать удар. Первым на добивании оказался Месси, но ему активно мешали, а потому удар первым касанием в подкате вышел не сильным, а оттого и не сложным. Во втором тайме начал чаще огрызаться "Реал", но его полумоменты никак не могли превратится в что-то по-настоящему опасное или результативное. Настоящий пожар у ворот "Барселоны" устроила сама "Барселона". На 60 минуте защитники каталонского клуба критически ошиблись во время выноса мяча со штрафной, Винисиус Жуниор подхватил игровой снаряд на границе вратарской площадки, убрал на замахе одного из защитников и бил по воротам метров с семи, но на пути "ядра" стал Лангле, который и не дал сравнять счет.

Ближе к концовке поединка игра стала более жесткой и более спокойной в плане опасных моментов. "Барселона" стала играть менее активно и рассчитывала на контратаки в ситуации, когда "Реал" пошел закрепляться на чужой половине поля. Последний опасный эпизод с участием каталонского клуба случился на 70 минуте, когда Дембеле убежал от защитников и бил в дальний угол с 9 метров, но мяч прошел в нескольких десятках сантиметров от штанги. В итоге, королевский клуб не смог выжать результативное действие на последних минутах и второй раз за неделю проиграл Эль-Классико на своем поле, не забив при этом ни одного гола. "Барселона" в очередной раз доказала, что на данном этапе она является самой сильной командой Испании, и еще одна весомая ступенька на пути к чемпионству была пройдена. "Реал" остался на третьем месте в Ла Лиги, и, если завтра "Атлетико" обыграет "Реал Сосьедад", отставание сливочных от второго места составит уже 5 баллов.

"Реал" Мадрид – "Барселона" – 0:1

Голы: Ракитич, 26 – 0:1

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон – Каземиро (Иско, 76), Модрич, Кроос (Вальверде, 55) – Винисиус, Бэйл (Асенсио, 61), Бензема.

"Барселона": Тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Альба – Бускетс (Семеду, 90+2), Ракитич, Артур (Видаль, 71) – Дембеле (Коутиньо, 78), Месси, Суарес.