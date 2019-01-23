Не лидер: Сарри ярко высказался об Азаре



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что он думает о бельгийском полузащитнике Эдене Азаре.

"Азар является больше индивидуальным игроком, чем лидером. Он крайне важен для нашей команды, так как является прекрасным футболистом. Эден может решить исход матча за одну-две минуты. Он - один из лучших футболистов в мире, но пока что Азар не лидер", - приводит слова Сарри Goal.

Ранее сообщалось, что 28-летний Азар согласовал условия пятилетнего контракта с "Реалом" и может перейти в королевский клуб следующим летом.

В нынешнем сезоне хавбек провел за "аристократов" 28 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.

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