Не "Ливерпулем" единым: ТОП-4 команды, которые упускали чемпионский титул на финише чемпионата

Вчера "Ливерпуль" не смог обыграть "Вест Хэм" в рамках 25 тура АПЛ и второй раз кряду потерял очки в чемпионате, позволив главному преследователю в борьбе за чемпионство – "Манчестер Сити" – сократить отставание от заветного Олимпа до 3 баллов. Многие СМИ после этой встречи во весь голос заявили о борьбе за чемпионство, и как "Ливерпуль" может ее проиграть. Разговоры небезосновательны: история знала много примеров, когда команда на всех парах шла к заветному титулу, но перед самым финишем упускала, казалось, "железное" или даже "золотое" преимущество. Редакция Soccernews решила вспомнить 4 драматических случая из топ-чемпионатов, когда клубы непостижимым образом лишались титула в последний момент.

"Ньюкасл Юнайтед" – сезон 1995/1996

"Ньюкасл" 4 раза становился чемпионом Англии, но далеко немногие люди на этой планете могут вспомнить последний успех сорок, так как случилось это в сезоне 1926/27 – почти 100 лет назад. С тех пор команда переживала разные периоды, но по-настоящему приблизится к чемпионскому титулу и попробовать сломать неприятную статистику смогла лишь раз – в 1996 году. Тот "Ньюкасл" по праву называют лучшей командой среди тех, которые никогда не выигрывали АПЛ, и в этом есть своя правда. "Сороки" резко отличались от того клуба, который сейчас находится под руководством Бенитеса. В середине 90-ых главный тренер "Ньюкасла" Кевин Киган перетащил на восточные берега Англии многих топ-футболистов, среди которых выделялись форвард Лес Фединанд (в том сезоне он забил 25 голов в чемпионате и стал игроком года по версии АПЛ), защитника Уоррена Бартона (на тот момент самого дорогого в лиге), а также полузащитника Давида Жинола, который переехал в Англию вместе со своим соотечественником Эриком Кантона.

Начало сезона 1995/1996 выдалось для "Ньюкасла" просто невероятным. В первых 10 матчах подопечные Кевина Кигана одержали 9 побед и сразу же захватили лидерство в АПЛ, а с течением времени их преимущество лишь увеличивалось. До традиционного Британского Рождества, которое является условным экватором АПЛ, "Ньюкасл" вез своему главному сопернику – "Манчестер Юнайтед" – 10 баллов. В итоге получилось, что после 38 туров "сороки" отстали от "красных дьяволов" на 4 балла. Как же так получилось? Во-первых, сам "Манчестер Юнайтед" не забывал брать свое и на финише сезона выиграл 5 матчей из 6, а перед этим дважды обыграл и "Ньюкасл". А что было у Кевина Кигана? Смазанный финиш! В последних 5 турах команда потерпела 2 поражения и 1 раз сыграла вничью. Решающем матчем того розыгрыша стала битва с "Ньюкасла" и "Ливерпуля" в 36 туре, которую "сороки" проиграли 3:4 (сейчас тот матч входит во все возможные залы славы АПЛ и считается украшением турнира). Именно 3 апреля 1996 года "Ньюкасл" окончательно пропустил вперед себя "Манчестер", а напоследок не смог обыграть в последнем туре "Тоттенхэм". История получилась достаточно грустной, но поучительной: не многие теряли преимущество, будучи "рождественским" чемпионом, и лишь одна команда не становилась чемпионом, выигрывая более 7 баллов после 24 тура – это "Ньюкасл"!

"Лацио" – сезон 1998/1999

На рубеже тысячелетий сила Серии "А" просто зашкаливала, и любой прибор выходил из строя, пытаясь ее измерять. Это, конечно же, шутка, а вот борьба за верхнюю часть турнирной таблицы была нешуточной. В нынешней ситуации уже никто не может представить "Ювентус" ниже первого места в чемпионате, а когда-то он был пятым и даже ниже! Очень сильно на рубеже веков в Италии выступал римский "Лацио". Именно тогда команда завоевала одно из двух исторических чемпионств. Но мы предлагаем остановится немного раньше и поглядеть на 1999 год. Основная борьба за чемпионство в том сезоне велась между "Миланом" и "Лацио", все остальные команды попросту отстали под конец сезона. Хотя в начале этот сценарий практически не просматривался. "Красно-черные" достаточно сложно шли по сезону, а если говорить об уровне игры, то искрометным "орлам" могла составить конкуренцию только звездная "Парма", но по итогу коллектив Альберто Маленази не смог выдержать нагрузки в течении всего сезона и просто развалился в конце, упустив даже третью строчку.

После 27 тура Серии "А" (напомним, что на рубеже веков Италия играла 34 тура, а чемпионат состоял из 18 команд) "Лацио" вез своим конкурентам 6 балов, и все, что нужно было сделать – достойно пройти три тура с командами из верхней части таблицы. В итоге все получилось из рук вон плохо! Сначала "орлы" скатали 0:0 с "Миланом", а в следующих двух встречах сначала сгорели "Роме" в принципиальном римском дерби (при чем разгром 3:1 был совсем без шансов), а позже крылья столичной команде оборвал "Ювентус". Один из голов во в той встречи забил Тьери Анри после грубейшей ошибки вратаря "Лацио" Луки Маркеджани. Ирония в том, что ранее этот кипер защищал цвета "Торино", а потому встреча против "Юве" была для него невероятно принципиальной. После игры Луку обвиняли в том, что тот перегорел. Что интересно, даже это не было концом. Амбиции "Лацио" рассыпались чуть позже – в предпоследнем туре после ничьи 1:1 из "Фиорентиной". Как на зло, "Милан" выиграл 7 встреч кряду (хотя до этого страдал затяжной ничейной серией) и опередил "орлов" на 1 балл. В следующем сезоне судьба вернет должок "Лацио" и на сей раз уже они выцарапают чемпионство в последнем туре, но это совсем другая история!

"Байер" Леверкузен – сезон 2001/2002

Гол Зидана в финале Лиги Чемпионов 2002 – шедевр на все времена и похоронный марш для леверкузенского "Байера", который уже 17 лет несет ярмо "неверкузена". C 1904 – это год основания клуба – "фармацевты" выиграли всего лишь 3 трофея, последний из которых датируется сезоном 1992/93 (Кубок Германии). Ничего более ужасающего клуб со столь большой историей не мог даже представить, но сезон 2001/2002 показал, что порой ужасные вещи не имеют предела. Рядом с проигранной Лигой Чемпионов подопечные Клауса Топмёллера упустили и первый в истории триумф в Бундеслиге. "Байер" уверенно шагал по турниру и за 3 тура до окончания очередного сезона чемпионата Германии вез "Боруссии" из Дортмунда целых 5 баллов. И если обидное поражение 2:1 от "Вердера" можно было понять (клуб боролся за Кубок УЕФА и не был мальчиком для битья), то вот 0:1 от аутсайдера "Нюрнберга" в предпоследней встрече сезона не понял никто. Это и был тот самый поворотный момент, когда "Боруссия" перехватила лидерство. В последнем туре "фармацевты" победили шедшую четвертой "Герту", но это уже совсем ничего не значило – "шмели" добыли 3 победы подряд на финише и не пустили "Байер" на вершину. В составе того "Байера" играло немало звезд – как восходящих, так и действующих. Ярче всех выделялся, конечно же, Михаэль Баллак, который уже тогда полностью выжигал центр поля и раздавал передачи на партнеров впереди. Кстати говоря, Кубок Германии "Байер" в том сезоне тоже проиграл в финале (4:2 от "Шальке"). Вот такой вот "неверкузен".

"Шальке 04" – сезон 2006/07

И снова Германия! Футбольный сезон 2006/07 стал уникальным для этой страны, так как в борьбе за чемпионство не участвовала "Бавария". Сейчас подобный расклад представить просто невозможно. В 2007 году баллом правили другие коллективы, среди которым самым мощным и прорывным считался "Шальке". Выигрыш Серебряной салатницы стал бы отличным подарком для клуба, который не побеждал в чемпионате Германии с 1958 года. Тем более, что никто не верил в потенциальный триумф "шахтеров" из-за их столь затяжного периода без реальных достижений. После зимнего перерыва "Шальке" захватил лидерство в таблице и держал его вплоть до предпоследнего тура. Но основные баталии и нервы начались немного раньше. В 30 туре "Шальке" выронил из рук победу, уже на 8 минуте обыгрывая не самый сильный "Бохум" (гол в составе "шахтеров" забил знакомый российским болельщикам Кевин Кураньи) – хозяева одержали волевую победу за счет двух голов во втором тайме.

А позже случилось непоправимое! В 33 туре "Шальке" проиграл Рурское дерби со счетом 2:0. Что в это время делали остальные претенденты на чемпионство? "Вердер" терял баллы параллельно с "шахтерами", так что подняться выше третьего места так и не смог. А вот "Штутгарт" выдал серию из 7 побед кряду, которая, кстати, началась сразу после поражения от "Шальке" в 26 игровой неделе. Итог очевиден – "швабы" стали чемпионами, а "шахтеры" тяжело вспоминал 2001 год, когда титул также был потерян в предпоследнем туре Бундеслиги. По иронии судьбы, тогда "Шальке" не смог одолеть как раз "Штутгарт".