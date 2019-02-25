Не лучший футболист: Экс-игрок "Ливерпуля" высказался об Аршавине
Экс-футболист "Ливерпуля" Альберт Риера высказался в адрес Андрея Аршавина.
"Я не считаю его лучшим российским футболистом. Он хороший игрок для своего поколения, но в разные времена было также много сильных футболистов. Поэтому я не могу назвать Аршавина лучшим российским футболистом в истории", - приводят слова Риеры российские СМИ.
Аршавин выступал с 2000 по 2018 год. За свою карьеру он успел поиграть за "Зенит", лондонский "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат".
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|17
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|Рубин
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|8
|Ахмат
|17
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|16
|22
|10
|Урал
|17
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|Арсенал Тула
|17
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|17
|10