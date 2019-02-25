Не лучший футболист: Экс-игрок "Ливерпуля" высказался об Аршавине

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Не лучший футболист: Экс-игрок "Ливерпуля" высказался об Аршавине

Экс-футболист "Ливерпуля" Альберт Риера высказался в адрес Андрея Аршавина.

"Я не считаю его лучшим российским футболистом. Он хороший игрок для своего поколения, но в разные времена было также много сильных футболистов. Поэтому я не могу назвать Аршавина лучшим российским футболистом в истории", - приводят слова Риеры российские СМИ.

Аршавин выступал с 2000 по 2018 год. За свою карьеру он успел поиграть за "Зенит", лондонский "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат".

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