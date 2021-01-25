"Не лысый": Ибрагимовича уличили в использовании фотошопа

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"Не лысый": Ибрагимовича уличили в использовании фотошопа

Журналисты Sky Sport Italia усомнились в том, что форвард "Милана" Златан Ибрагимович радикально сменил имидж и побрился налысо.

Звёздного шведа заподозрили в использовании фотошопа. По всей видимости, именно таким образом он расстался с волосами.

Дело в том, что в октябре была сделана фотография, которая очень похожа на ту, что Ибрагимович выложил в сторис инстаграма. Разница между ними только в отсутствии шевелюры на голове 39-летнего футболиста.

В этом сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 14 матчей, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Ибрагимович нахамил сопернику в концовке матча "Милан" - "Аталанта". | http://soccernews.ru
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