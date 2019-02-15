Не могу быть ни в чем уверен: Аллегри оценил свои перспективы в "Ювентусе"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о своем будущем в туринском клубе. Об этом сообщает Goal.com.
Контракт итальянца истекает в 2020 году. Ранее сообщалось, что в 51-летнем специалисте заинтересован "Реал" и "Манчестер Юнайтед".
"Я не могу быть ни в чем уверен. Я счастлив быть в "Ювентусе", все пять лет в клубе у меня было все хорошо. У меня есть контракт, все отлично.
Сейчас я думаю только о настоящем, о задачах, которые необходимо решить в текущем сезоне. Необходимо выиграть скудетто и Лигу чемпионов", - сказал Аллегри.
"Ювентус" занимает лидирующую озицию в турнирной таблицы Серии А, имея в активе 63 очка.
Не пропустите: "Челси" намерен договориться с "Ювентусом" о переходе Игуаина| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 14 февраля
-
Четыре южноамериканские страны готовят совместную заявку на проведение ЧМ-2030
-
"Наполи" и "Челси" добыли выездные победы и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы
-
Перестрелка в Харькове: "Шахтер" и "Айнтрахт" сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛЕ
-
"Реал" планирует взять огромный кредит на реконструкцию стадиона
Лента новостей
-
Бензема, возможно, не будет участвовать в матче с "Жироной"
-
Четыре топ-клуба интересуются нападающим "Эвертона"
-
Ковач мощно прокомментировал предстоящий матч с "Аугсбургом"
-
Не могу быть ни в чем уверен: Аллегри оценил свои перспективы в "Ювентусе"
-
Самир Ханданович прокомментировал свое назначение капитаном команды
-
"Рубин" расторг контракт с испанским футболистом
-
Президент "Барселоны" громко высказался о будущем Неймара в клубе
-
"Челси" намерен договориться с "Ювентусом" о переходе Игуаина
-
Экс-игрок "Спартака" прокомментировал первые матчи "Зенита" и "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы
-
Костин рассказал о будущем московского "Динамо"
-
Отлично показал себя: Гарсиа Тораль ярко высказался об игре Черышева
-
1
Лопетеги назвал лигу, в которой хотел бы работать
-
"Атлетико Насиональ" сыграл вничью с "Депортиво Ла Гуайра" в Кубке Либертадорес
-
Сарри прокомментировал победный матч "Челси" в 1/16 финала Лиги Европы
-
"Вильярреал" установил исторический рекорд в Лиги Европы
-
Главные новости дня: 14 февраля
-
"Челси" пытается перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Реала"
-
Четыре южноамериканские страны готовят совместную заявку на проведение ЧМ-2030
-
"Реал" возобновил интерес к игроку "Баварии"
-
Итальянский талант привлек к себе внимание еще одного топ-клуба АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|23
|63
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|23
|39
|5
|Аталанта
|23
|38
|6
|Рома
|23
|38
|7
|Лацио
|23
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|СПАЛ
|23
|22
|15
|Кальяри
|23
|21
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|23
|16
|20
|Кьево
|23
|9