Не могу быть ни в чем уверен: Аллегри оценил свои перспективы в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о своем будущем в туринском клубе. Об этом сообщает Goal.com.

Контракт итальянца истекает в 2020 году. Ранее сообщалось, что в 51-летнем специалисте заинтересован "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

"Я не могу быть ни в чем уверен. Я счастлив быть в "Ювентусе", все пять лет в клубе у меня было все хорошо. У меня есть контракт, все отлично.

Сейчас я думаю только о настоящем, о задачах, которые необходимо решить в текущем сезоне. Необходимо выиграть скудетто и Лигу чемпионов", - сказал Аллегри.

"Ювентус" занимает лидирующую озицию в турнирной таблицы Серии А, имея в активе 63 очка.

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