Не могу поверить: отец пропавшего футболиста "Кардиффа" сделал заявление
Отец нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салы Орасио Сала прокомментировал информацию о пропаже самолета, в котором его сын летел из Франции в Уэльс.
"Я не могу поверить в то, что случилось. Я нахожусь в отчаянии. Не знаю, что будет дальше, надеюсь на хорошие новости. Наша семья не знала о произошедшем, я был вынужден рассказать родным. Для сына, как и для всей семьи, переход в "Кардифф" был большим прорывом. Он всегда усердно работал", - приводит слова Орасио Салы C5N.
Напомним, что самолет с Салой на борту пропал с экранов радаров вчера вечером. Поисково-спасательная операция пока что результатов не принесла.
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|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
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|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
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|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
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|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
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|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
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|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
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|Хаддерсфилд Таун
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|11