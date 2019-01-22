Не могу поверить: отец пропавшего футболиста "Кардиффа" сделал заявление

Теги кардифф ситиэмилиано сала

Не могу поверить: отец пропавшего футболиста "Кардиффа" сделал заявление

Отец нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салы Орасио Сала прокомментировал информацию о пропаже самолета, в котором его сын летел из Франции в Уэльс.

"Я не могу поверить в то, что случилось. Я нахожусь в отчаянии. Не знаю, что будет дальше, надеюсь на хорошие новости. Наша семья не знала о произошедшем, я был вынужден рассказать родным. Для сына, как и для всей семьи, переход в "Кардифф" был большим прорывом. Он всегда усердно работал", - приводит слова Орасио Салы C5N.

Напомним, что самолет с Салой на борту пропал с экранов радаров вчера вечером. Поисково-спасательная операция пока что результатов не принесла.

Не пропустите: Опытный спасатель сделал ужасный прогноз о судьбе пропавшего Салы. | http://soccernews.ru

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