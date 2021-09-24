"Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол": Орлов ответил Путину по поводу лимита на легионеров

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"Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол": Орлов ответил Путину по поводу лимита на легионеров

Фото твиттер "Зенита"

Известный комментатор Геннадий Орлов считает ошибочным мнение президента Российской Федерации Владимира Путина касательно необходимости сохранения лимита на легионеров.

"Я, как и Карпин, выступаю против лимита на легионеров. Но у мастера спорта по дзюдо Владимира Путина свой взгляд. У мастера спорта по боксу Николая Валуева свой взгляд. У футболистов свой взгляд. Все тренеры говорят, что это мешает конкуренции и развитию нашего футбола. ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА под руководством Газзаева - не было лимита. "Зенит" выигрывал - тоже ещё не было лимита. Была конкуренция. Были иностранцы, но были и свои.

Если тренеры говорят, их надо слушать. Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол, как и в остальные виды спорта. Все чиновники: "Как министр сказал, так и надо". Слышал министра спорта, а также вице-премьера, что надо обратить внимание. Мы с уважением относимся к мнению Путина, но Карпин прав. Он что, после выступления Путина должен был сказать, что теперь против лимита?" - заявил Орлов.

С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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