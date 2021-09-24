"Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол": Орлов ответил Путину по поводу лимита на легионеров
Фото твиттер "Зенита"
Известный комментатор Геннадий Орлов считает ошибочным мнение президента Российской Федерации Владимира Путина касательно необходимости сохранения лимита на легионеров.
"Я, как и Карпин, выступаю против лимита на легионеров. Но у мастера спорта по дзюдо Владимира Путина свой взгляд. У мастера спорта по боксу Николая Валуева свой взгляд. У футболистов свой взгляд. Все тренеры говорят, что это мешает конкуренции и развитию нашего футбола. ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА под руководством Газзаева - не было лимита. "Зенит" выигрывал - тоже ещё не было лимита. Была конкуренция. Были иностранцы, но были и свои.
Если тренеры говорят, их надо слушать. Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол, как и в остальные виды спорта. Все чиновники: "Как министр сказал, так и надо". Слышал министра спорта, а также вице-премьера, что надо обратить внимание. Мы с уважением относимся к мнению Путина, но Карпин прав. Он что, после выступления Путина должен был сказать, что теперь против лимита?" - заявил Орлов.
С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Не пропустите: Рангник высказался о влиянии лимита на сборную России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Новичок "Зенита" Клаудиньо боится российской зимы
-
Куман прокомментировал ничью с "Кадисом"
-
Вингер "Баварии" вернулся к тренировкам после операции на сердце
-
"Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол": Орлов ответил Путину по поводу лимита на легионеров
-
Главные новости дня: 23 сентября
-
Фанаты "Кадиса" потроллили "Барселону" после матча
-
"Лохи, лошки, коряги": Экс-игрок "Спартака" рассказал о манере общения Карпина
-
Успехи "Реала" и "Атлетико", осечка "Барселоны": все результаты 6-го тура Ла Лиги
-
"Барселона" потеряла очки в матче с "Кадисом"
-
Стали известны дата и время первого Эль Класико текущего сезона
-
"Атлетико" намерен продать Лоди и уже нашел ему замену
-
Лидерство "Наполи" и победы других лидеров: все результаты 5-го тура Серии А
-
У российских арбитров появятся представители, которые будут объяснять их решения
-
"Рома" Моуринью обыграла "Удинезе"
-
"Тоттенхэм" зимой вернется к трансферу Влаховича
-
Урунов не сыграет против "Спартака"
-
Российские телеканалы распределили права на показ ЧМ-2022
-
Экс-тренер "Зенита" Петржела готов возглавить "Спартак"
-
"Реал Сосьедад" одолел "Гранаду", "Бетис" переиграл "Осасуну"
-
Лапорта: "Будущее Кумана не зависит от результата матча с "Кадисом"