Не надо плакаться: полузащитник "Страсбура" мощно высказался о травме Неймара

Полузащитник "Страсбура" АнтониГонсалвес после матч с ПСЖ (0:2) рассказал, что думает о травме нападающего Неймара.

26-летний бразилец был травмирован во втором тайме. Позже стало известно, что у него рецидив травмы 5-й плюсневой кости.

"Неймар всегда так играет, и не надо плакать, когда тебя бьют по ногам.

Он отличный футболист, я его уважаю, но не надо плакать после матчей", - сказал Гонсалвес.

Из-за травмы бразилец, скорее всего, пропустит матч с "Манчестер Юнайтед".

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