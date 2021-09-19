"Не неси пургу". Шмурнов наехал на Журавеля из-за Месси и Роналду

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"Не неси пургу". Шмурнов наехал на Журавеля из-за Месси и Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов подверг критике своего коллегу Тимура Журавеля за сравнение нападающих "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси, которые сменили клубы в летнее трансферное окно.

"Старт этого сезона наконец ставит точку в вечном споре, кто круче — Роналду или Месси. Один без остановки забивает в новом чемпионате. Другой — в более слабом турнире ходит пешком и смотрит плохой футбол", — написал Журавель в своем твиттере.

"Тимур, ну нельзя совсем уже глупые вещи говорить прилюдно. Люди могут подумать нехорошее... Месси провел в чемпионате Франции 24 минуты. Какой "пешком", какой "смотрит плохой футбол". Ну хоть разок поинтересуйся фактами, прежде чем пургу нести", — написал Шмурнов в комментариях.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" три матча и забил четыре гола. 34-летний Месси принял участие в двух поединках за ПСЖ, но не отметился результативными действиями.

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