Не Неймар: "Реал" определил приоритетную трансферную цель

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Не Неймар: "Реал" определил приоритетную трансферную цель

Мадридский "Реал" отказался от идеи с покупкой форварда ПСЖ Неймара и нацелился на нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство королевского клуба не впечатлила игра Неймара на Чемпионате Мира-2018. Зато "сливочные" остались в восторге от Кейна, который забил 6 мячей в 4 матчах ЧМ-2018.

Впрочем, приобрести Кейна будет крайне тяжело, так как президент "Тоттенхэма" Дэниел Леви никогда не отличался гибкостью в переговорах. Сумма трансфера может превысить 200 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 48 матчей и забил 41 гол.

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