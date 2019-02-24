Не очень престижная команда: тренер "Валенсии" громко высказался о "Краснодаре"

Наставник "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль поделился мнением о "Краснодаре".

Напомним, что команды сойдутся между собой в 1/8 финала Лиги Европы.

"Я мало знаком с этим клубом. Просмотрел их матч с "Севильей". У них есть отличные футболисты. Это не очень престижная команда, однако нас ожидает тяжелая игра", - приводит слова Тораля Marca.

Первый поединок между клубами запланирован на 7 марта, ответный - на 14 марта.

Отметим, что "Краснодар" в чемпионате идет на второй позиции, а "летучие мыши" находятся на девятом месте.

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