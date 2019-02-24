Не очень престижная команда: тренер "Валенсии" громко высказался о "Краснодаре"
Наставник "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль поделился мнением о "Краснодаре".
Напомним, что команды сойдутся между собой в 1/8 финала Лиги Европы.
"Я мало знаком с этим клубом. Просмотрел их матч с "Севильей". У них есть отличные футболисты. Это не очень престижная команда, однако нас ожидает тяжелая игра", - приводит слова Тораля Marca.
Первый поединок между клубами запланирован на 7 марта, ответный - на 14 марта.
Отметим, что "Краснодар" в чемпионате идет на второй позиции, а "летучие мыши" находятся на девятом месте.
Читайте также: Один из лидеров "Валенсии" пропустит оба матча с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мончи имеет еще два варианта продолжения карьеры
-
Икарди может больше не выйти на поле в этом сезоне
-
Рибери выразил недовольство Ковачем
-
"Леванте" - "Реал": видеотрансляция матча на "Сьюдад де Валенсия"
-
ПСЖ вступает в борьбу за трансферную цель многих европейских топ-клубов
-
Коман может пропустить ответную игру с "Ливерпулем"
-
Глава РПЛ высказал свою позицию касательно продажи пива на стадионах
-
"Фиорентина" - "Интер": видеотрансляция центрального матча 25-го тура Серии А
-
Защитника ПСЖ зовут в АПЛ
-
Бразилец Сантос прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА
-
Ляказетт - самый полезный форвард АПЛ в текущем сезоне
-
"Атлетико" - "Вильярреал": видеотрансляция битвы на "Ванда Метрополитано"
-
Девушка дня: Меган Бартон Хансон - новая возлюбленная лидера "Тоттенхэма" Деле Алли
-
Не очень престижная команда: тренер "Валенсии" громко высказался о "Краснодаре"
-
"Рома" теряет Маноласа
-
1
Пике высказался о жалобах "Реала" на календарь
-
"Болонья" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А
-
"Барселона" нацелилась на лидера "Атлетико"
-
Известный арбитр возобновляет карьеру
-
Венгер не продолжит карьеру в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3