Не отпустить лидеров: "Интер" готовится к приезду "Дженоа"

Теги интер миландженоа

Не отпустить лидеров: "Интер" готовится к приезду "Дженоа"

"Интер"  –  "Дженоа"

Стадион: "Джузеппе Меацца" (Милан)

Начало матча: 16:00

Арбитр: Марко Гуида

В рамках воскресной программы шестого тура Серии А пройдет два милано-генуэзских противостояния, в одном из которых в столице моды местный "Интер" встретится с одним из аутсайдеров чемпионата "Дженоа". С приходом на пост главного тренера "нерадзурри" Лучано Спаллетти в стане "интеристов" снова всерьез заговорили о борьбе за чемпионство. Действительно, подбор игроков если не лучше, то и не сильно уступает нынешнему "Ювентусу", учитывая последние потери туринцев в виде Бонуччи и Дани Алвеса.

"Змеи" с первого же тура стали оправдывать надежды специалистов и болельщиков. Команда не обременена матчами в еврокубках, а поэтому сосредоточившись исключительно на внутренней борьбе подряд уверенно обыграла "Рому", "Фиорентину", СПАЛ и "Кротоне". Но на неделе "черно-синие" неожиданно споткнулись об "Болонью", расписав с ней мировую. Пока "Интер" располагается на третьей позиции в турнирной таблице, уступая лишь "Наполи" и "Ювентусу", которые, кстати, уже свои матчи шестого тура выиграли.

"Дженоа", как плохо завершили прошлый сезон, так же невнятно начали играть и в этом. Подопечные Ивана Юрича еще не побеждали в текущей кампании, довольствуясь всего двумя набранными очками, добытыми в матчах с "Сассуоло" и "Кьево". Правда, стоит отметить, что генуэзцы проиграли не без боя и командам заведомо более сильным, а именно "Юве", "Удинезе" и "Лацио". Кадровая ситуация у "грифонов" также оставляет желать лучшего. По причине травмы на поле "Джузеппе Меацца" точно не выйдут Лападула, Сполли и Пандев, а из-за дисквалификации не сыграет Иццо. Что касается потерь "Интера", то в лазарете остается только один игрок Жуан Канселу.

Интересные факты противостояния "Интера" и "Дженоа":

"Интер" и "Дженоа" 102 раза выясняли отношения в очном поединке. 52 победы на счету "нерадзурри" против всего 21 – у "грифонов". Еще 29 встреч завершились вничью.

В последний раз генуэзцы обыграли миланцев на "Джузеппе Меацца" еще в прошлом веке. В марте 1994 года гости одолели хозяев со счетом 3:1.

Подопечыне Лучано Спаллетти выиграли в каждом из крайних 3 домашних матчей. В то время, как ребята Ивана Юрича уступили в 6 из последних 7 выездных встреч в рамках Серии А.

Ориентировочные составы на игру:

Интер: Ханданович, Д’Амброзио, Шкриниар, Миранда, Далберт, Валеро, Весино, Кандрева, Эдер, Перишич, Икарди

Дженоа: Перин, Зуканович, Россеттини, Бираски, Лазович, Велозу, Бертолаччи, Ласкальт, Таарабт, Риччи, Пеллегри

Прогноз на матч "Интер""Дженоа":

Естественно, "Интер" является безоговорочным фаворитом противостояния. Трудно поверить в то, что подопечным Ивана Юрича удастся удивить соперника на "Джузеппе Меацца".

Букмекеры отказываются верить в победу "Дженоа", о чем свидетельствует коэффициент 10.0. Выигрыш же "нерадзурри" оценивается в 1.29.

Богдан Архипенко

Также читайте! Анонс матча "Сампдория" - "Милан" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Праздник в Генуе: "Сампдория" наносит "Милану" второе поражение в сезоне

Праздник в Генуе: "Сампдория" наносит "Милану" второе поражение в сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 6 18
2 Ювентус 6 18
3 Интер Милан 5 13
4 Рома 5 12
5 Милан 6 12
6 Сампдория 5 11
7 Торино 6 11
8 Лацио 5 10
9 Аталанта 5 7
10 Фиорентина 5 6
11 Кальяри 5 6
12 Кьево 5 5
13 Болонья 5 5
14 Сассуоло 5 4
15 СПАЛ 6 4
16 Удинезе 6 3
17 Дженоа 5 2
18 Хеллас Верона 5 2
19 Кротоне 5 1
20 Беневенто 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов