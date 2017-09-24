Не отпустить лидеров: "Интер" готовится к приезду "Дженоа"

"Интер" – "Дженоа"

Стадион: "Джузеппе Меацца" (Милан)

Начало матча: 16:00

Арбитр: Марко Гуида

В рамках воскресной программы шестого тура Серии А пройдет два милано-генуэзских противостояния, в одном из которых в столице моды местный "Интер" встретится с одним из аутсайдеров чемпионата "Дженоа". С приходом на пост главного тренера "нерадзурри" Лучано Спаллетти в стане "интеристов" снова всерьез заговорили о борьбе за чемпионство. Действительно, подбор игроков если не лучше, то и не сильно уступает нынешнему "Ювентусу", учитывая последние потери туринцев в виде Бонуччи и Дани Алвеса.

"Змеи" с первого же тура стали оправдывать надежды специалистов и болельщиков. Команда не обременена матчами в еврокубках, а поэтому сосредоточившись исключительно на внутренней борьбе подряд уверенно обыграла "Рому", "Фиорентину", СПАЛ и "Кротоне". Но на неделе "черно-синие" неожиданно споткнулись об "Болонью", расписав с ней мировую. Пока "Интер" располагается на третьей позиции в турнирной таблице, уступая лишь "Наполи" и "Ювентусу", которые, кстати, уже свои матчи шестого тура выиграли.

"Дженоа", как плохо завершили прошлый сезон, так же невнятно начали играть и в этом. Подопечные Ивана Юрича еще не побеждали в текущей кампании, довольствуясь всего двумя набранными очками, добытыми в матчах с "Сассуоло" и "Кьево". Правда, стоит отметить, что генуэзцы проиграли не без боя и командам заведомо более сильным, а именно "Юве", "Удинезе" и "Лацио". Кадровая ситуация у "грифонов" также оставляет желать лучшего. По причине травмы на поле "Джузеппе Меацца" точно не выйдут Лападула, Сполли и Пандев, а из-за дисквалификации не сыграет Иццо. Что касается потерь "Интера", то в лазарете остается только один игрок Жуан Канселу.

Интересные факты противостояния "Интера" и "Дженоа":

"Интер" и "Дженоа" 102 раза выясняли отношения в очном поединке. 52 победы на счету "нерадзурри" против всего 21 – у "грифонов". Еще 29 встреч завершились вничью.

В последний раз генуэзцы обыграли миланцев на "Джузеппе Меацца" еще в прошлом веке. В марте 1994 года гости одолели хозяев со счетом 3:1.

Подопечыне Лучано Спаллетти выиграли в каждом из крайних 3 домашних матчей. В то время, как ребята Ивана Юрича уступили в 6 из последних 7 выездных встреч в рамках Серии А.

Ориентировочные составы на игру:

Интер: Ханданович, Д’Амброзио, Шкриниар, Миранда, Далберт, Валеро, Весино, Кандрева, Эдер, Перишич, Икарди

Дженоа: Перин, Зуканович, Россеттини, Бираски, Лазович, Велозу, Бертолаччи, Ласкальт, Таарабт, Риччи, Пеллегри

Прогноз на матч "Интер" – "Дженоа":

Естественно, "Интер" является безоговорочным фаворитом противостояния. Трудно поверить в то, что подопечным Ивана Юрича удастся удивить соперника на "Джузеппе Меацца".

Букмекеры отказываются верить в победу "Дженоа", о чем свидетельствует коэффициент 10.0. Выигрыш же "нерадзурри" оценивается в 1.29.

Богдан Архипенко

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