Не отпустить в отрыв: мотивированный "Ювентус" едет в гости к "Сампдории"
"Сампдория" – "Ювентус"
Стадион: "Луиджи Феррарис" (Генуя)
Начало матча: 17:00
Арбитр: Марко Гуида
В воскресной программе европейского уик-энда будет не так много матчей в связи с приближающимися еврокубками, но итальянская Серия А в этом смысле отличается от других чемпионатов. Среди прочих воскресных поединков не может не выделяться противостояние главного клуба и действующего чемпиона Италии "Ювентуса", который наведается в гости к "Сампдории".
По большому счету, "Блучеркьяти" являются очень удобным оппонентом для самого титулованного итальянского клуба. Более того, нет сомнений в том, что подопечные Массимилиано Аллегри приедут в Геную сверхмотивированными, потому как отпускать в отрыв "Наполи" никак нельзя. Ведь неаполитанцы уже свой матч 12-го тура выиграли, тем самым увеличив гандикап от "старой синьоры" на четыре очка. Но легкой прогулки туринцам никто не обещает. "Сампдория" – очень домашняя команда, которая свою крепость "Луиджи Феррарис" пока никому не сдала.
Ребята Марко Джампаоло по сравнению с прошлым сезоном выступают куда сильнее. И кроме ответственности перед собственными болельщиками, футболисты "Сампы" будут нацелены на свои вполне конкретные задачи. Проигрыш "Лацио" позволит "Дории" в случае победы приблизится на расстояние двух баллов к пятой строчке, на которой и располагаются римские "орлята". Очень важно отметить, что генуэзцы и туринцы не имеют проблем с травмированными, но усталость игроков, выступающих на уровне сборных также нельзя исключать.
Интересные факты противостояния "Сампдории" и "Ювентуса":
История очных противостояний "Сампдории" и "Ювентуса" насчитывает 136 поединков, в которых подавляющее преимущество на стороне туринского клуба – 70 побед против всего 27 – у генуэзцев. Еще 39 встреч завершились вничью.
В последний раз "Сампа" обыграла "старую синьору" в сезоне 2012/2013. Тогда "Блучеркьяти" в родных стенах перестреляли "зебр" со счетом 3:2. Кстати, в том сезоне Фабио Квальярелла еще выступал за "Ювентус" и забил в ворота своего нынешнего клуба.
Подопечные Массимилиано Аллегри выиграли 12 из последних 14 матчей Серии А.
"Сампдория" добыла победу в пяти крайних поединках на "Луиджи Феррарис".
Ориентировочные составы на игру:
Сампдория: Вивиано, Берешински, Сильвестре, Феррари, Стринич, Линетты, Торрейра, Прат, Рамирес, Д. Сапата, Квальярелла
Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Манджукич, Игуаин
Прогноз на матч "Сампдория" – "Ювентус":
Несмотря на то, что "Сампдория" в этом сезоне еще не проигрывала в родных стенах, специалисты считают, что "Ювентус" просто обязан стать первым, кто увезет три очка из Генуи.
На победу "старой синьоры" букмекеры предлагают коэффициент 1.6. А викторию "Блучеркьяти" оценивают заманчивыми 6.0.
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Наполи" - "Милан" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гол Алексея Миранчука принес "Локомотиву" победу над "Анжи"
-
Ленинградское дерби как шанс для реабилитации: "Зенит" принимает "Тосно"
-
За восьмой победой подряд - в Барселону: "Валенсия" против "Эспаньола"
-
Все дальше от еврокубков: "Милан" проиграл "Наполи"
-
Ничья в пользу "Барселоны": "Атлетико" и "Реал" обошлись без голов
Лента новостей
-
"Ростов" - "Амкар" - 0:0 (обзор)
-
"Сассуоло" и "Кальяри" одержали победы, "Фиорентина" и "Торино" сыграли вничью со СПАЛом и "Кьево"
-
Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"
-
"Ницца" упустила победу над "Каном"
-
Агент: "Анчелотти не возглавит сборную Италии"
-
Гаджиев: "Результат матча против "Ростова" не устроил"
-
ПСЖ придется заплатить "Манчестер Юнайтед" солидную сумму, в случае подписания летом Моуринью
-
В матче нереализованных пенальти "Ростов" поделил очки с "Амкаром"
-
Перес остался недоволен работой Зидана в текущем сезоне
-
Неймар: "222 миллиона евро на меня не давят"
-
Каррера: "Я устанавливаю правила для игроков и я первый их соблюдаю"
-
ПСЖ готов заплатить за хавбека дортмундской "Боруссии" 50 миллионов евро
-
Зидан: "Будем понемногу сокращать отставание"
-
Доказательство не лучшей физической готовности Роналду
-
Каррера рассказал, кто из его подопечных достоин сравнений с Роналду
-
Рамос остался недоволен игрой двух одноклубников в матче против "Атлетико"
-
Роналдиньо: "Нравится наблюдать за игрой Кейна"
-
Мадридская пресса: из-за судейских ошибок "Реал" не досчитался девяти очков
-
"Ворскла" и "Сталь" победителя не определили
-
Семин: "Игра была равная"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|13
|35
|2
|Ювентус
|12
|31
|3
|Рома
|12
|30
|4
|Интер Милан
|12
|30
|5
|Лацио
|12
|28
|6
|Сампдория
|11
|23
|7
|Милан
|13
|19
|8
|Торино
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Аталанта
|12
|16
|11
|Кьево
|12
|16
|12
|Болонья
|12
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|12
|12
|15
|Кротоне
|13
|12
|16
|Дженоа
|13
|9
|17
|СПАЛ
|12
|9
|18
|Сассуоло
|12
|8
|19
|Хеллас Верона
|12
|6
|20
|Беневенто
|12
|0