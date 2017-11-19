Не отпустить в отрыв: мотивированный "Ювентус" едет в гости к "Сампдории"

"Сампдория" – "Ювентус"

Стадион: "Луиджи Феррарис" (Генуя)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Марко Гуида

В воскресной программе европейского уик-энда будет не так много матчей в связи с приближающимися еврокубками, но итальянская Серия А в этом смысле отличается от других чемпионатов. Среди прочих воскресных поединков не может не выделяться противостояние главного клуба и действующего чемпиона Италии "Ювентуса", который наведается в гости к "Сампдории".

По большому счету, "Блучеркьяти" являются очень удобным оппонентом для самого титулованного итальянского клуба. Более того, нет сомнений в том, что подопечные Массимилиано Аллегри приедут в Геную сверхмотивированными, потому как отпускать в отрыв "Наполи" никак нельзя. Ведь неаполитанцы уже свой матч 12-го тура выиграли, тем самым увеличив гандикап от "старой синьоры" на четыре очка. Но легкой прогулки туринцам никто не обещает. "Сампдория" – очень домашняя команда, которая свою крепость "Луиджи Феррарис" пока никому не сдала.

Ребята Марко Джампаоло по сравнению с прошлым сезоном выступают куда сильнее. И кроме ответственности перед собственными болельщиками, футболисты "Сампы" будут нацелены на свои вполне конкретные задачи. Проигрыш "Лацио" позволит "Дории" в случае победы приблизится на расстояние двух баллов к пятой строчке, на которой и располагаются римские "орлята". Очень важно отметить, что генуэзцы и туринцы не имеют проблем с травмированными, но усталость игроков, выступающих на уровне сборных также нельзя исключать.

Интересные факты противостояния "Сампдории" и "Ювентуса":

История очных противостояний "Сампдории" и "Ювентуса" насчитывает 136 поединков, в которых подавляющее преимущество на стороне туринского клуба – 70 побед против всего 27 – у генуэзцев. Еще 39 встреч завершились вничью.

В последний раз "Сампа" обыграла "старую синьору" в сезоне 2012/2013. Тогда "Блучеркьяти" в родных стенах перестреляли "зебр" со счетом 3:2. Кстати, в том сезоне Фабио Квальярелла еще выступал за "Ювентус" и забил в ворота своего нынешнего клуба.

Подопечные Массимилиано Аллегри выиграли 12 из последних 14 матчей Серии А.

"Сампдория" добыла победу в пяти крайних поединках на "Луиджи Феррарис".

Ориентировочные составы на игру:

Сампдория: Вивиано, Берешински, Сильвестре, Феррари, Стринич, Линетты, Торрейра, Прат, Рамирес, Д. Сапата, Квальярелла

Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Манджукич, Игуаин

Прогноз на матч "Сампдория" – "Ювентус":

Несмотря на то, что "Сампдория" в этом сезоне еще не проигрывала в родных стенах, специалисты считают, что "Ювентус" просто обязан стать первым, кто увезет три очка из Генуи.

На победу "старой синьоры" букмекеры предлагают коэффициент 1.6. А викторию "Блучеркьяти" оценивают заманчивыми 6.0.

Богдан Архипенко

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