Не отставая от "Реала": "Валенсия" постарается переиграть земляков из "Леванте"

"Валенсия" – "Леванте"

Стадион: "Месталья" (Валенсия, Испания)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Давид Медье Хименес (Каталония)

Закрывать 23-й тур испанской Ла Лиги будет валенсийское дерби: "Валенсия" примет на "Месталье" старшего по возрасту брата – "Леванте". Очки в этой встрече земляков имеют большое значение для обеих команд. Так "летучие мыши" ведут борьбу не только за зону Лиги чемпионов, но и за бронзовые медали Примеры. В свете победы мадридского "Реала" подопечным Марселино также нужно брать зачетные пункты. "Леванте" решает совсем иные задачи. Команда находится в опасной зоне, всего на два очка опережая идущего 18-м "Лас-Пальмас". Вполне понятно, что "лягушкам" также нужно цепляться за любые очки, дабы не вылететь в Сегунду. Однако есть один статистический факт: "Валенсия" никогда не проигрывала землякам на своем поле, и, разумеется, будет считаться фаворитом и в предстоящем поединке.

Команда Марселино крайне неудачно провела предыдущие четыре матча. За последние две недели "летучим мышам" пришлось сразиться с тремя топ-клубами Испании. Результат неутешительный: все встречи сложились не в пользу "Валенсии". Команда уступила в обоих матчах полуфинала Кубка Испании "Барселоне" (на выезде 0:1 и дома 0:2). В рамках Примеры за этот период "летучие мыши" потерпели в гостях минимальное поражение от "Атлетико" со счетом 0:1, а дома были биты мадридским "Реалом" (1:4). Стоит отметить, что поражение от Королевского клуба стало лишь вторым домашним в чемпионате. До этого "Валенсия" проигрывала только "Вильярреалу". Очевидно, что команде Марселино еще рановато сражаться за высокие позиции. Впрочем, "Леванте" к грандам не относиться, а, значит, хозяева поля должны брать свои очки.

Команда Рамона Муниса сейчас находится в непростой ситуации. В турнирной таблице "лягушки" находятся на 17 месте, как раз над зоной вылета, опережая "Лас-Пальмас" только на два очка. Тем не менее, в прошлую субботу левантийцы отобрали очки у "Реала", сыграв дома 2:2. Отметим, что "Леванте" дважды оказывался в роли отыгрывающейся стороны, но оба раза ему удавалось сравнять счет. Это была его вторая подряд ничья. А не побеждают "лягушки" шесть поединков кряду. В тоже время "Леванте" выиграл всего 1 из 17 последних матчей, и это была гостевая победа над "Лас-Пальмасом" в середине ноября. Нельзя не отметить, что подопечные Рамона Муниса не так уж плохо играют на выезде. Из десяти гостевых матчей "лягушки" проиграли только три, однако и выиграли только раз, завершив шесть поединков вничью.

В первом круге текущего розыгрыша чемпионата Испании "Валенсия" и "Леванте" сыграли вничью 1:1, а перед этим шесть кряду их поединков друг с другом завершались победой команды, игравшей дома. В целом ни один из десяти последних матчей противостояния не завершился победой гостей (7 побед хозяев и 3 ничьи).

Что объединяет команды, так это большое количество травмированных игроков. У "Валенсии" потери ощутимее: не сыграют Родриго, Перейра, Гарай, Мурильо и Хави Хименес.

Интересные факты противостояния "Валенсии" и "Леванте":

"Валенсия" никогда не проигрывала "Леванте" в родных стенах

Три последних матча между соперниками на "Месталье" завершились со счетом 8:0 в пользу "летучих мышей"

"Леванте" не может выиграть в 6 матчах кряду

В текущем сезоне Ла Лиги "Валенсия" выиграла 7 домашних поединков из 11

Ориентировочные составы на игру:

"Валенсия": Нето – Монтойя, Паулиста, Везу, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбия, Гедеш, Санти Мина, Дзадза.

"Леванте": Оласабаль – Коке, Родригес, Постиго, Луна, Кампанья, Лукич, Дукуре, И.Лопес, Моралес, Боатенг.

Прогноз на матч "Валенсия" – "Леванте":

Обе команды не слишком надежно играют на последнем отрезке сезона в обороне, и стабильно пропускают. Перед предстоящим поединком соперники недосчитались ряда важных игроков, прежде всего, в защите. Плюс у "Валенсии" в лазарете еще и два форварда. Так что предпочтение отдаем хозяевам поля, но абсолютной уверенности в их победе нет.

Букмекеры также ставят в этом матче на "Валенсию". На победу хозяев поля предлагается коэффициент 1.55, а на викторию "лягушек" – 6.10. Ничья оценивается с коэффициентом 4.60 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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