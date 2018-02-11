Не отставая от "Реала": "Валенсия" постарается переиграть земляков из "Леванте"

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Не отставая от "Реала": "Валенсия" постарается переиграть земляков из "Леванте"

"Валенсия" – "Леванте"

Стадион: "Месталья" (Валенсия, Испания)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Давид Медье Хименес (Каталония)

Закрывать 23-й тур испанской Ла Лиги будет валенсийское дерби: "Валенсия" примет на "Месталье" старшего по возрасту брата – "Леванте". Очки в этой встрече земляков имеют большое значение для обеих команд. Так "летучие мыши" ведут борьбу не только за зону Лиги чемпионов, но и за бронзовые медали Примеры. В свете победы мадридского "Реала" подопечным Марселино также нужно брать зачетные пункты. "Леванте" решает совсем иные задачи. Команда находится в опасной зоне, всего на два очка опережая идущего 18-м "Лас-Пальмас". Вполне понятно, что "лягушкам" также нужно цепляться за любые очки, дабы не вылететь в Сегунду. Однако есть один статистический факт: "Валенсия" никогда не проигрывала землякам на своем поле, и, разумеется, будет считаться фаворитом и в предстоящем поединке.

Команда Марселино крайне неудачно провела предыдущие четыре матча. За последние две недели "летучим мышам" пришлось сразиться с тремя топ-клубами Испании. Результат неутешительный: все встречи сложились не в пользу "Валенсии". Команда уступила в обоих матчах полуфинала Кубка Испании "Барселоне" (на выезде 0:1 и дома 0:2). В рамках Примеры за этот период "летучие мыши" потерпели в гостях минимальное поражение от "Атлетико" со счетом 0:1, а дома были биты мадридским "Реалом" (1:4). Стоит отметить, что поражение от Королевского клуба стало лишь вторым домашним в чемпионате. До этого "Валенсия" проигрывала только "Вильярреалу". Очевидно, что команде Марселино еще рановато сражаться за высокие позиции. Впрочем, "Леванте" к грандам не относиться, а, значит, хозяева поля должны брать свои очки.

Команда Рамона Муниса сейчас находится в непростой ситуации. В турнирной таблице "лягушки" находятся на 17 месте, как раз над зоной вылета, опережая "Лас-Пальмас" только на два очка. Тем не менее, в прошлую субботу левантийцы отобрали очки у "Реала", сыграв дома 2:2. Отметим, что "Леванте" дважды оказывался в роли отыгрывающейся стороны, но оба раза ему удавалось сравнять счет. Это была его вторая подряд ничья. А не побеждают "лягушки" шесть поединков кряду. В тоже время "Леванте" выиграл всего 1 из 17 последних матчей, и это была гостевая победа над "Лас-Пальмасом" в середине ноября. Нельзя не отметить, что подопечные Рамона Муниса не так уж плохо играют на выезде. Из десяти гостевых матчей "лягушки" проиграли только три, однако и выиграли только раз, завершив шесть поединков вничью.

В первом круге текущего розыгрыша чемпионата Испании "Валенсия" и "Леванте" сыграли вничью 1:1, а перед этим шесть кряду их поединков друг с другом завершались победой команды, игравшей дома. В целом ни один из десяти последних матчей противостояния не завершился победой гостей (7 побед хозяев и 3 ничьи).

Что объединяет команды, так это большое количество травмированных игроков. У "Валенсии" потери ощутимее: не сыграют Родриго, Перейра, Гарай, Мурильо и Хави Хименес.

Интересные факты противостояния "Валенсии" и "Леванте":

"Валенсия" никогда не проигрывала "Леванте" в родных стенах   

Три последних матча между соперниками на "Месталье" завершились со счетом 8:0 в пользу "летучих мышей"     

"Леванте" не может выиграть в 6 матчах кряду  

В текущем сезоне Ла Лиги "Валенсия" выиграла 7 домашних поединков из 11      

Ориентировочные составы на игру:

"Валенсия": Нето – Монтойя, Паулиста, Везу, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбия, Гедеш, Санти Мина, Дзадза.

"Леванте": Оласабаль – Коке, Родригес, Постиго, Луна, Кампанья, Лукич, Дукуре, И.Лопес, Моралес, Боатенг.

Прогноз на матч "Валенсия" – "Леванте":

Обе команды не слишком надежно играют на последнем отрезке сезона в обороне, и стабильно пропускают. Перед предстоящим поединком соперники недосчитались ряда важных игроков, прежде всего, в защите. Плюс у "Валенсии" в лазарете еще и два форварда. Так что предпочтение отдаем хозяевам поля, но абсолютной уверенности в их победе нет.

Букмекеры также ставят в этом матче на "Валенсию". На победу хозяев поля предлагается коэффициент 1.55, а на викторию "лягушек" – 6.10. Ничья оценивается с коэффициентом 4.60 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
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