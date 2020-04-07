"Не понимаем, о чём речь": в Кремле ответили на обвинения Минюста США касательно дачи взяток ФИФА

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на публикацию доклада Минюста США с обвинениями членов исполкома ФИФА в получении взятки за выбор России хозяйкой ЧМ-2018.

"Мы читали, что пишут в СМИ. Не понимаем, о чём речь. Россия абсолютно законно получила право на проведение Чемпионата Мира. Это никоим образом не связано с какими-то взятками. Мы это категорически отрицаем. И Россия провела лучший Чемпионат Мира по футболу в истории, чем мы гордимся, чем гордится вся наша страна", - сказал Песков.

Напомним, что победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции, а национальная команда России впервые в истории дошла до 1/4 финала мундиаля.

Не пропустите: Колосков отреагировал на обвинения России со стороны Минюста США в даче взятки ФИФА. | http://soccernews.ru