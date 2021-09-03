"Не понимал, что происходит": Эмерсон рассказал об уходе из "Барселоны"

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"Не понимал, что происходит": Эмерсон рассказал об уходе из "Барселоны"

Фото твиттер "Тоттенхэма"

Новичок лондонского "Тоттенхэма" Эмерсон Апаресидо прокомментировал свой трансфер из "Барселоны" в английский клуб.

"Я думал, что останусь в "Барсе". В воскресенье я вышел в стартовом составе, а на следующий день в расслабленном состоянии отправился на тренировку. Там я заметил, что что-то случилось, узнал о переговорах с "Тоттенхэмом". Я не понимал, что происходит. Я ничего не знал.

Днём мне позвонили из клуба и сказали, что хотят меня продать. Мы провели встречу с руководством. Мне объяснили, что ситуация в "Барсе" не очень хорошая, поэтому им лучше меня продать. Я повторил, что хотел бы остаться, потому что мечтал играть здесь. Но потом понял, что мои слова не имеют значения - они всё равно меня продадут. Мне обидно, что так всё сложилось. Клуб мог поступить иначе", - цитирует бразильца Marca.

"Сине-гранатовые" заработали на переходе Эмерсона в "Тоттенхэм" 25 миллионов евро.

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