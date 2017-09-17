Не попасть бы под парижский каток: ПСЖ дома принимает "Лион"

ПСЖ – "Лион"

Стадион: "Парк де Пренс" (Париж, Франция)

Начало матча: 22:00

Арбитр: Рудди Букке (Амьен)

Программу 6-го тура французской Лиги 1 закроет поединок на стадионе "Парк де Пренс", где столичный ПСЖ примет "Лион". Обе команды не знают горечи поражения в текущем сезоне, но в отличие от "ткачей" у парижан на данный момент стопроцентный показатель в чемпионате.

В середине текущей недели стало ясно: в Париже рождается не просто топ-команда по европейским меркам (она, по сути, и была там), а настоящая футбольная машина, штампующая победы с крупным счетом. В минувший вторник ПСЖ в пух и прах разнес в Глазго чемпиона Шотландии – "Селтик". Тот самый "Селтик", который, как правило, и в Лиге чемпионов дает бой на домашнем стадионе, не говоря уже о внутреннем чемпионате, где "кельты" не имеют себе равных. А тут такое – 0:5! До этого парижане практически с аналогичным счетом (5:1) вынесли в гостях "Метц". Еще чуть раньше команда Унаи Эмери учинила два разгрома на своем поле. Под каток попали "Сент-Этьен" (3:0) и "Тулуза" (6:2). Во всех этих погромах ключевую роль играли старожил команды уругваец Эдинсон Кавани и два новичка – бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе. Это трио приобретает невероятно угрожающий вид для любого соперника. И что с ним делать, как остановить, тренерам многих команд еще предстоит решить этот вопрос.

"Лион", занявший по итогам прошлого сезона 4-е место в чемпионате, также показывает неплохой футбол. И это притом, что команда в межсезонье потеряла трех лидеров во главе с Александром Ляказеттом. Честно говоря, от "ткачей" мало кто ждал беспроигрышной серии на старте. Но она случилась. Команда Бруно Женезио выиграла в двух первых турах с общим счетом 6:1 и временно возглавляла турнирную таблицу. Отметим, что в первых матчах чемпионата тремя голами отметился нападающий доминиканского происхождения Мариано Диас. Затем были две ничьих подряд, но в последнем матче чемпионата "Лион" взял верх над "Генгамом" (2:1). Среди недели "ткачи" также играли еврокубковый матч, но не смогли удержать победу, сыграв с кипрским "Аполлоном" со счетом 1:1.

Интересные факты противостояния ПСЖ и "Лиона":

ПСЖ выиграл у "Лиона" три последних очных встречи

Обе команды еще не проигрывали в текущем чемпионате

Победная серия парижан насчитывает 7 игр

Последний раз "Лион" побеждал на поле ПСЖ почти 10 лет назад – в октябре 2007 года

В прошлом сезоне парижане дважды переиграли "ткачей" со счетом 2:1

Ориентировочные составы на игру:

ПСЖ: Ареола – Курзава, Силва, Маркиньос, Алвес, Мотта, Рабио, Дракслер, Неймар, Мбаппе, Кавани.

"Лион": Лопеш – Менди, Морель, Марсело, Тете, Марчал, Тусар, Фекир, Депай, Траоре, Мариано.

Прогноз на матч ПСЖ – "Лион":

Даже с учетом того, что сегодняшний ПСЖ стремится, во что бы то ни стало, стать лучшим из лучших, мальчиком для битья детище Жана-Мишеля Ола в этой встрече не станет. Да, "Сен-Жермен" выиграли все пять матчей с начала текущей кампании в рамках Лиги 1, уверенно стартовали в Лиге чемпионов, крушат вокруг себя все, что попадается под руку и обороты скидывать не собираются… Но при этом столь сильного соперника, как "Лион", у ПСЖ с начала текущего сезона еще не было.

Букмекеры, возможно, отдают хозяевам поля чересчур легкую победу. На успех ПСЖ коэффициент равен 1.15 баллам. А вот в "Лион" не верят, оценивая его победу в среднем в 14.00 баллов. Ничья также считается маловероятным результатом (коэффициент 8,50).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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