Не повторить ошибок "Шахтера": киевское "Динамо" принимает "Янг Бойз"
"Динамо" Киев – "Янг Бойз"
Стадион: НСК "Олимпийский" (Киев)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Андреас Экберг (Швеция)
Программа третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов продолжится в среду вечером. А одним из самых интересных и интригующих противостояний обещает стать поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" между местным "Динамо" и швейцарским "Янг Бойз". Сразу после жеребьевки эта пара стала очень бурно обсуждаться в украинской и швейцарской прессе, потому как именно подопечные Адольфа Хюттера в прошлом году сотворили настоящую сенсацию, на этой же стадии выбив донецкий "Шахтер". Тогда одной из главных причин неудачи "горняков" стала недооценка оппонента в ответном матче. Теперь же нет ни у кого иллюзий по поводу проходного соперника и для того, чтобы киевлянам сдать этот экзамен на "отлично" – придется серьезно попотеть.
Новый сезон обе команды уже открыли. Украинский гранд успел провести три официальные встречи. В первой - "Динамо" уступили все тому же "Шахтеру" в споре за Суперкубок, но затем взяли реванш уже в рамках второго тура внутреннего чемпионата. Плюс ко всему, в дебютном туре был обыгран одесский "Черноморец". Пока однозначного впечатления об игре "бело-синих" сложить не выходить, потому как с лета работает новый тренерский штаб во главе с Александром Хацкевичем, а сама команда все еще далека от оптимальных кондиций.
"Янг Бойз", помимо четырех товарищеских, успел провести один официальный матч. Несколько дней назад стартовал чемпионат Швейцарии, а в матче открытия "пчелы" взяли верх не над кем-нибудь, а над лучшим клубом и действующим чемпионом страны "Базелем", чем в очередной раз подчеркнули свою силу и мощь. Благо, дисквалифицированных футболистов ни у тех, ни у других не имеется, посему на поле выйдут все сильнейшие. Стартовые составы команд вряд ли будут сильно отличаться от предыдущих выигранных поединков.
Интересные факты противостояния "Динамо" и "Янг Бойз":
"Динамо" и "Янг Бойз" ни разу в истории не сходились в очном противостоянии.
Киевляне восемь раз встречались со швейцарскими командами, в которых одержали четыре победы, дважды уступили и дважды сыграли вничью. При этом "динамовцы" ни разу не проиграли на своем поле.
Украинский клуб в прошлом году выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. Швейцарский – на групповой стадии Лиги Европы.
Ориентировочные составы на игру:
Динамо: Коваль, Морозюк, Хачериди, Вида, Кадар, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Гонсалес, Ярмоленко, Мбокани
Янг Бойз: фон Баальмоос, Мбабу, Нуху, фон Берген, Бенито, Раве, Эбишер, Саного, Сулеймани, Оаро, Ассали
Прогноз на матч "Динамо" – "Янг Бойз":
Несмотря на всю неудобность "Янг Бойз", киевляне просто обязаны выигрывать у швейцарцев на своем поле. Безусловно, "бело-синие" будут действовать первым номером, поэтому очень важна реализация моментов.
Букмекеры же не сомневаются в победе "Динамо", о чем свидетельствует коэффициент 1.5. В то время, как выигрыш "пчел" в среднем оценивается в 6.9.
Богдан Архипенко
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