Не повторить прошлых ошибок: "Ливерпуль" ждет в гости "Суонси"
"Ливерпуль" – "Суонси"
Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)
Начало матча: 20:30
Арбитр: Кевин Френд
Долгожданный 20-й тур в английской Премьер-Лиге традиционно начнется 26 декабря. Футбольный уик-энд, проводимый в это время называется Boxing Day в честь большого послерождественского праздника на Британских островах. Программа тура растянута на три дня, а завтрашняя повестка закроется матчем на "Энфилде", где местный "Ливерпуль" примет "Суонси". На первый взгляд может показаться, что ничего интересного эта встреча в себе не таит, но преданные поклонники английского футбола понимают, что это далеко не так. Дело в том, что ровно год назад, казалось бы, приговоренные к вылету в Чемпионшип валлийцы как раз-таки начали оживать с дуэли против мерсисайдцев, сенсационно переиграв тех со счетом 3:2.
Любопытно, нынешняя ситуация напоминает прошлогоднюю еще и тем, что руководство "лебедей" вот-вот снова уволили главного тренера. Тогда команду доверили спасать одному из ассистентов Карло Анчелотти Полу Клементу, сейчас уже вместо 45-летнего специалиста на время команду доверили действующему футболисту Леону Бриттону. Хавбек "Суонси" является легендой клуба, но как он сам признался после ничейного матча с "Кристал Пэлас", руководить партнерами по команде с бровки ему пока не очень нравиться, а это значит, что долго на тренерской скамье он не просидит. Но пока владельцы валлийского клуба подыскивают свободных агентов среди коучей, на "Энфилде" по-менеджерски жать руку Юргену Клоппу придется именно Бриттону.
От "Ливерпуля" традиционно не знаешь, чего ожидать. После четырех потерянных очков в домашних матчах с "Эвертоном" и "Вест Бромом" мерсисайдцы выдали два красочных выездных поединка в Борнмуте и Лондоне. Правда, если с "вишнями" на этот раз обошлось без приключений (разгромная победа 4:0), то перестрелка с "Арсеналом" лучшего не выявила. Хотя все вопросы о победителе "красные" должны были снимать еще в первом тайме, но как часто это бывает, подвела реализация. Чего ждать от ребят Клоппа на этот раз – никто не знает, а загадывать бессмысленно.
Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Суонси":
"Ливерпуль" проиграл дважды в последних трех матчах против "Суонси" в рамках Премьер-Лиги, а это больше, чем в предыдущих девяти.
Виктория "Суонси" на "Энфилде" со счетом 3:2 в январе прошлого сезона до сих пор остается их последним победным выездом.
"Красные" не проигрывали домашний матч в Boxing Day с 1986 года.
Роберто Фирмино забил три гола в последних трех поединках против "Суонси".
Ориентировочные составы на игру:
Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнольд, Ловрен, Клаван, Робертсон, Вейналдум, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Салах, Коутиньо, Фирмино
Суонси: Фабиански, Ранхель, Фернандес, Моусон, Ольссон, Клукас, Меса, Кэрролл, Дайер, Дж. Айю, Абрахам
Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Суонси":
Естественно, на бумаге "Ливерпуль" является однозначным фаворитом в этом матче. Если "красные" хотят финишировать в топ-4, то им просто необходимо набирать максимум очков в поединках с такими явными аутсайдерами, как "Суонси".
Букмекеры отказываются верить в повторение результата предыдущего матча на "Энфилде", о чем свидетельствует коэффициент 19.0. В то время, как выигрыш "красных" в среднем оценивается в 1.15.
Богдан Архипенко
Также читайте! Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лацио" переигрывает "Фиорентину" с минимальным счетом и выходит в полуфинал Кубка Италии
-
Символическая сборная первой половины сезона Бундеслиги
-
Беспощадный "Ливерпуль": "красные" в пух и прах разбили "Суонси"
-
Битва на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" с трудом вырывает ничью у "Бернли"
-
"Челси" обыграл "Брайтон" на "Стэмфорд Бридж"
Лента новостей
-
Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"
-
"Лацио" - "Фиорентина" - 1:0 (обзор)
-
"Лацио" переигрывает "Фиорентину" с минимальным счетом и выходит в полуфинал Кубка Италии
-
Каррагер: "Фирмино стал более продуктивным футболистом"
-
Символическая сборная первой половины сезона Бундеслиги
-
Виллаш-Боаш рассказал, в каком чемпионате он хотел бы поработать
-
Яя Туре готов снова сыграть за сборную Кот-д’Ивуара
-
Президент "Бешикташа" рассказал о возможном трансфере Турана
-
Хамшик рассказал, что он пожелал себе на Новый Год
-
Конте прокомментировал слухи об интересе "Челси" к Артуро Видалю
-
Клопп прокомментировал победу над "Суонси"
-
Наставник БАТЭ может войти в тренерский штаб ЦСКА
-
"Ливерпуль" - "Суонси" - 5:0 (обзор)
-
Нападающий "Атлетико" может перейти в лиссабонский "Спортинг"
-
Беспощадный "Ливерпуль": "красные" в пух и прах разбили "Суонси"
-
Эллардайс рассказал о причинах сорвавшегося трансфера Жиру в "Эвертон"
-
Спаллетти поделился ожиданиями от миланского дерби
-
Моуринью намекнул на необходимость усиления состава для борьбы за чемпионство
-
"Реалу" советуют отказаться от идеи покупки Неймара
-
Конте: "В этом сезоне удача могла бы улыбаться нам и чаще"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12