Не повторить прошлых ошибок: "Ливерпуль" ждет в гости "Суонси"

"Ливерпуль" – "Суонси"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Кевин Френд

Долгожданный 20-й тур в английской Премьер-Лиге традиционно начнется 26 декабря. Футбольный уик-энд, проводимый в это время называется Boxing Day в честь большого послерождественского праздника на Британских островах. Программа тура растянута на три дня, а завтрашняя повестка закроется матчем на "Энфилде", где местный "Ливерпуль" примет "Суонси". На первый взгляд может показаться, что ничего интересного эта встреча в себе не таит, но преданные поклонники английского футбола понимают, что это далеко не так. Дело в том, что ровно год назад, казалось бы, приговоренные к вылету в Чемпионшип валлийцы как раз-таки начали оживать с дуэли против мерсисайдцев, сенсационно переиграв тех со счетом 3:2.

Любопытно, нынешняя ситуация напоминает прошлогоднюю еще и тем, что руководство "лебедей" вот-вот снова уволили главного тренера. Тогда команду доверили спасать одному из ассистентов Карло Анчелотти Полу Клементу, сейчас уже вместо 45-летнего специалиста на время команду доверили действующему футболисту Леону Бриттону. Хавбек "Суонси" является легендой клуба, но как он сам признался после ничейного матча с "Кристал Пэлас", руководить партнерами по команде с бровки ему пока не очень нравиться, а это значит, что долго на тренерской скамье он не просидит. Но пока владельцы валлийского клуба подыскивают свободных агентов среди коучей, на "Энфилде" по-менеджерски жать руку Юргену Клоппу придется именно Бриттону.

От "Ливерпуля" традиционно не знаешь, чего ожидать. После четырех потерянных очков в домашних матчах с "Эвертоном" и "Вест Бромом" мерсисайдцы выдали два красочных выездных поединка в Борнмуте и Лондоне. Правда, если с "вишнями" на этот раз обошлось без приключений (разгромная победа 4:0), то перестрелка с "Арсеналом" лучшего не выявила. Хотя все вопросы о победителе "красные" должны были снимать еще в первом тайме, но как часто это бывает, подвела реализация. Чего ждать от ребят Клоппа на этот раз – никто не знает, а загадывать бессмысленно.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Суонси":

"Ливерпуль" проиграл дважды в последних трех матчах против "Суонси" в рамках Премьер-Лиги, а это больше, чем в предыдущих девяти.

Виктория "Суонси" на "Энфилде" со счетом 3:2 в январе прошлого сезона до сих пор остается их последним победным выездом.

"Красные" не проигрывали домашний матч в Boxing Day с 1986 года.

Роберто Фирмино забил три гола в последних трех поединках против "Суонси".

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнольд, Ловрен, Клаван, Робертсон, Вейналдум, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Салах, Коутиньо, Фирмино

Суонси: Фабиански, Ранхель, Фернандес, Моусон, Ольссон, Клукас, Меса, Кэрролл, Дайер, Дж. Айю, Абрахам

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Суонси":

Естественно, на бумаге "Ливерпуль" является однозначным фаворитом в этом матче. Если "красные" хотят финишировать в топ-4, то им просто необходимо набирать максимум очков в поединках с такими явными аутсайдерами, как "Суонси".

Букмекеры отказываются верить в повторение результата предыдущего матча на "Энфилде", о чем свидетельствует коэффициент 19.0. В то время, как выигрыш "красных" в среднем оценивается в 1.15.

Богдан Архипенко

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