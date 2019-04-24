Не прижились: ТОП-8 худших форвардов "Челси" во времена Премьер-лиги

Редакция Socernews, совместно с FourFourTwo представляет своим читателям рейтинг худших форвардов "Челси" в истории АПЛ.

8. Альваро Мората

24 гола в 48 стартовых матчах в составе "Челси" выглядят очень даже неплохо. В этом плане Мората качественно отличается от всех остальных представителей этого списка. Однако, при всех заслугах испанца стоит учитывать и те факты, что большинство его голов пришлись на старт карьеры в стане "аристократов", что его промах с пенальти в дебютном матче стоил "Челси" победы в Суперкубке Англии, что он уже получил больше желтых карточек, чем во второй половине прошлого сезона, и что он уступил место в старте Оливье Жиру. 58 миллионов, заплаченные за этого форварда, делают его самым дорогим арендованным футболистом мира (на данный момент он выступает за "Атлетико").

7. Гонсало Игуаин

Под руководством Маурицио Сарри в "Наполи" Игуаин поставил рекорд голов за сезон в Серии "А" – 36 мячей в 38 матчах. Под руководством Сарри в "Челси" Игуаин забил лишь 4 гола, три из которых пришлись на матчи против соперников, которые в следующем сезоне даже не будут играть в АПЛ – "Хаддерсфилд" и "Фулхэм". Вчера он добавил в свой актив гол во встрече с еще одним обитателем нижней части таблицы – "Бернли". Большое имя выглядит скорее гипертрофированным – "деревянным" и неэффективным в атаке. В то же время главная звезда "Челси" Эден Азар куда проще находит общий футбольный язык с Оливье Жиру. Тем не менее, именно голы против будущих участников Чемпионшипа могут вынудить боссов "Челси" подписать его, так как других вариантов после трансферного бана нет.

6. Фернандо Торрес

Подписание Фернандо Торреса стало новым британским рекордом (по тем временам) – 50 млн фунтов стерлингов, которые ушли в никуда. С самого начала его карьера в "Челси" пошла под откос. В дебютном матче он проиграл старым товарищам из "Ливерпуля", не мог забить в 13 стартовых поединках и практически не взаимодействовал с идолом тогдашней атаки "Челси" Дидье Дрогба. Позитивной стороной его игры стали несколько очень важных голов. К примеру, испанец забивал в финале Лиги Европы 2013, а годом ранее отправил мяч в сетку "Барсы" в полуфинале Лиги Чемпионов.

5. Матея Кежман

В свой первый приход Моуринью фактически получил пустой чек в "Челси" и мог прописать в нем любого игрока, которого только хотел. Удивительно, что в списке приоритетных покупок оказался Кежман. Да, он забил 78 голов в двух последних сезонах в составе ПСВ, а вот в "Челси" не пошло. Всего 7 голов за год, один из которых пришелся на матч против клуба из четвертого английского дивизиона. В защиту "особенного" можно сказать только то, что параллельно он подписал Дрогба, который стал символом клуба.

4. Адриан Муту

При всех прочих обстоятельствах Муту будет считаться ярким примером того, как можно растерять голевые достижения в Серии "А", перебравшись на "Стэмфорд Бридж". Согласитесь, 6 голов в 27 матчах – это не самый впечатляющий результат. В реальности же "Челси" просто избавился от Муту, когда его проба на кокаин дала положительный результат. Сейчас суды пытаются заставить Адриана отдать "Челси" 16 млн фунтов. Не исключено, что "аристократы" так и не получили даже части денег, ведь судовой процесс по делу Муту тянется до сих пор.

3. Радамель Фалькао

Радамель Фалько считается одним из самых неудачных подписаний в истории "Манчестер Юнайтед". Однако, стоит признать, что в составе "красных дьяволов" колумбиец поражал ворота соперников в 4 раза чаще. Да, Фалькао забил всего 1 мяч за "Челси", да и тот ничего не решал, ведь пришелся на проигранную встречу против "Кристал Пэлес". Колумбиец стал неким воплощением провального сезона Моуринью. Команда проиграла 6 из 12 матчей, когда Фалькао выходил на полу. Более того, колумбийца снова настигла череда травм, которая не дала ему ни единого шанса что-то изменить в своей провальной игре.

2. Крис Саттон

Подписание этого нападающего произошло еще в те времена, когда 10 млн фунтов стерлингов считались довольно большой суммой в английском футболе. Это было в 1999 году, когда Джанлука Виалли поставил перед собой сложную задачу – заменить форварда, который считался культовым в "Челси", то есть себя. Саттон даже получил футболку с 9 номером Виалли. Однако, Саттон не оправдал ожиданий. В 1999 году "Челси" забил всего 53 года в чемпионате – это на 44 меньше, чем у чемпионов из Манчестера. В том сезоне Саттон забил лишь 3 гола – в ворота "Халл Сити" и "Сконто" из Риги. На следующий год его "сплавили" в "Селтик" за 4 млн евро. Кстати, в Шотландии не пожалели о его приезде – 130 матчей, 63 гола.

1. Андрей Шевченко

Если это работает – не ломай это! Видимо, боссы "Челси" забыли об этой простой истине. Перед приходом Андрея Шевченко Моуринью выиграл АПЛ с "аристократами", используя схему 4-3-3 с Дрогба на острие. Именно в этот момент Роман Абрамович решил подписать Шевченко. Португальский наставник попытался приспособится к желаниям руководства, но лишь разрушил победную формулу. В итоге "бомбардир-почтальон", забивающий более 25 голов в каждом из трех предыдущих голов за "Милан", совершенно не оправдал вложенных в него ожиданий и средств. В 77 играх за "Челси" он забил лишь 23 гола.

Ссылка на оригинальный материал – FourFourTwo.