"Не проведя ни одной игры, я стал легендой": Терри высказался о сорвавшемся переходе в "Спартак"
Бывший капитан "Челси" Джон Терри рассказал, почему не состоялся его трансфер в московский "Спартак" в 2018 году.
"В то время мои дети только начали учиться в средней школе. Я был настроен перейти в "Спартак", встретился с его владельцами и всё согласовал, но в последнюю минуту выяснилось, что моей семье будет неудобно жить со мной в Москве. А я понимал, что не смог бы полностью выкладываться и отдавать всего себя "Спартаку", если бы рядом не было семьи. Это было бы нечестно по отношению к клубу и болельщикам.
Представители "Спартака" прекрасно отнеслись ко мне - и даже сейчас я слежу за результатами клуба, потому что чувствую, что небольшая связь с ним у меня осталась. Увы, ничего не вышло, хотя я очень хотел провести там сезон, но таков уж футбол.
Меня называют легендой "Спартака"? Ха, я был не в курсе! Слушайте, приятно это узнать. Если честно, расклад был безупречный для меня. Я уже говорил, Москва - прекрасное место. Я провёл там пару дней, чтобы познакомиться с городом и понять, как работает клуб. Мне всё по-настоящему понравилось в "Спартаке", включая владельцев: семейная атмосфера, страсть, которая исходила от болельщиков. Не проведя ни одной игры, я стал легендой. Это странно, но и прекрасно", - сказал Терри в интервью Okko.
Напомним, что англичанин был близок к переходу в "Спартак" в сентябре 2018-го, а уже в октябре он закончил профессиональную карьеру.
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