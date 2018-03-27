Не реванш, но победа: Бразилия в гостях обыграла Германию
Сборная Германии принимала бразильцев на Олимпийском стадионе, эта встреча была первой после погрома на ЧМ-2014, когда немцы разгромили пятикратных чемпионов мира со счетом 1:7, поэтому бразильцы были очень мотивированны. Тите выставил сильнейших игроков, в то время, как Йоахим Лев экспериментировал с составом.
Немцы активно применяли прессинг, не давая бразильским игрокам развернуться, но в то же время ошибались в простых ситуациях. В одном из моментов Горецка подарил мяч Коутиньо, тот пошел в атаку, затем отдал пас на Фернандиньо, но тот не сумел должным образом ударить по воротам. Немцы ответили неточным ударом Гомеса после навеса от Киммиха.
Немцы в первом тайме так и не нанесли ни одного удара в створ, бразильцы же действовали острее: выделить можно Габриэля Жезуса, который сначала вышел один на один с Траппом, но пробил выше ворот, но уже через три минуты форвард исправился, замкнув навес от Виллиана. Трапп не сумел парировать удар с близкого расстояния.
Во втором тайме Лев провел серию замен, стараясь переломить ход игры. Ушел инертный Гомес, хотя Вагнер также не был заметен. Затем ближе к концовке на поле появился Вернер. Тите же замен долгое время не делал (в итоге только Коста вышел на поле). Основной состав бразильцев смотрелся интереснее соперника и во втором тайме: Виллиан, Паулиньо, Коутиньо обстреливали ворота Траппа, но никак не могли попасть в створ, хотя их удары были достаточно опасными. Мог сделать дубль и Жезус, но он не попал в ворота после ошибки на выходе Траппа.
Немцы же ничем похожим похвастаться не могли. За весь матч они лишь раз попали в створ – с таким багажом обыграть сборную Бразилии практически невозможно. Бразильцы одержали закономерную победу, это нельзя назвать реваншем, так как соперник играл смешанным составом, игра была товарищеской и счёт не такой крупный, южноамериканцы в очередной раз показали, что готовы к борьбе за победу на чемпионате мира в России.
Германия – Бразилия 0:1
Голы: Жезус, 37 – 0:1
Германия: Трапп, Киммих, Рюдигер, Боатенг (Зюле, 69), Платтенхард, Гюндоган (Вернер, 82), Кроос, Дракслер, Горетцка (Брандт, 61), Сане (Штиндль, 61), Гомес (Вагнер, 62).
Бразилия: Алиссон, Алвес, Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо, Фернандиньо, Каземиро, Виллиан, Жезус, Коутиньо (Коста, 73).
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Избиение "Альбиселесте" в Мадриде: Испания громит Аргентину
-
На последних минутах Италия уходит от поражения в матче с Англией
-
И снова без шансов для команды Черчесова: Россия проигрывает Франции
-
В контрольном поединке сборная Украины взяла верх над Японией
-
Топ-10 лучших голкиперов первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" готов обменять Де Хеа на Роналду
-
"Реал" определил замену для Бэйла
-
"Манчестер Сити" готов предложить Неймару контракт на 35 миллионов евро в год
-
Созин: "Тройка - Нойштедтер, Кудряшов, Гранат - это уровень первой лиги или ПФЛ"
-
Роберто Карлос: "Неймар должен играть в "Реале"
-
Перес намерен отказаться от трансфера Салаха из-за его высокой стоимости в пользу другой звезды
-
Защитник "Севильи" Лангле сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"
-
Игнатьев назвал лучших игроков сборной России в матче с французами
-
Иско намерен покинуть "Реал"
-
Летом "Манчестер Сити" намерен побить свой трансферный рекорд
-
"Ювентус" интересуется защитником "Интера"
-
Кириченко назвал лучшего игрока сборной России в матче с французами
-
"Интер" практически оформил три летних своих подписания
-
Матч Испания – Аргентина в одной картинке
-
ПСЖ планирует сделать заманчивое предложение Пьяничу
-
Сампаоли: "В перерыве Месси спускался в раздевалку, чтобы подбодрить молодых игроков"
-
Рауш: "После перерыва играли здорово"
-
Неймар потребовал от ПСЖ увеличения его оклада
-
Моуринью принял решение по будущему Погба
-
"Ювентус" назвал трансферную стоимость Пьянича
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0