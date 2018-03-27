Не реванш, но победа: Бразилия в гостях обыграла Германию

Сборная Германии принимала бразильцев на Олимпийском стадионе, эта встреча была первой после погрома на ЧМ-2014, когда немцы разгромили пятикратных чемпионов мира со счетом 1:7, поэтому бразильцы были очень мотивированны. Тите выставил сильнейших игроков, в то время, как Йоахим Лев экспериментировал с составом.

Немцы активно применяли прессинг, не давая бразильским игрокам развернуться, но в то же время ошибались в простых ситуациях. В одном из моментов Горецка подарил мяч Коутиньо, тот пошел в атаку, затем отдал пас на Фернандиньо, но тот не сумел должным образом ударить по воротам. Немцы ответили неточным ударом Гомеса после навеса от Киммиха.

Немцы в первом тайме так и не нанесли ни одного удара в створ, бразильцы же действовали острее: выделить можно Габриэля Жезуса, который сначала вышел один на один с Траппом, но пробил выше ворот, но уже через три минуты форвард исправился, замкнув навес от Виллиана. Трапп не сумел парировать удар с близкого расстояния.

Во втором тайме Лев провел серию замен, стараясь переломить ход игры. Ушел инертный Гомес, хотя Вагнер также не был заметен. Затем ближе к концовке на поле появился Вернер. Тите же замен долгое время не делал (в итоге только Коста вышел на поле). Основной состав бразильцев смотрелся интереснее соперника и во втором тайме: Виллиан, Паулиньо, Коутиньо обстреливали ворота Траппа, но никак не могли попасть в створ, хотя их удары были достаточно опасными. Мог сделать дубль и Жезус, но он не попал в ворота после ошибки на выходе Траппа.

Немцы же ничем похожим похвастаться не могли. За весь матч они лишь раз попали в створ – с таким багажом обыграть сборную Бразилии практически невозможно. Бразильцы одержали закономерную победу, это нельзя назвать реваншем, так как соперник играл смешанным составом, игра была товарищеской и счёт не такой крупный, южноамериканцы в очередной раз показали, что готовы к борьбе за победу на чемпионате мира в России.

Германия – Бразилия 0:1

Голы: Жезус, 37 – 0:1

Германия: Трапп, Киммих, Рюдигер, Боатенг (Зюле, 69), Платтенхард, Гюндоган (Вернер, 82), Кроос, Дракслер, Горетцка (Брандт, 61), Сане (Штиндль, 61), Гомес (Вагнер, 62).

Бразилия: Алиссон, Алвес, Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо, Фернандиньо, Каземиро, Виллиан, Жезус, Коутиньо (Коста, 73).

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru