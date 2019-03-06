Не Роналду: названо имя лучшего игрока "Ювентуса" в феврале

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщает официальный сайт клуба.

Дибала занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В феврале форвард провел четыре матча за "Юве" и забил в них два гола.

MVP di febbraio powered by EA SPORTS FIFA | And the winner is... @PauDybala_JR pic.twitter.com/FzJyJMXB03 — JuventusFC (@juventusfc) 6 марта 2019 г.

25-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего за туринский клуб он провел 172 матча во всех турнирах, забил 77 голов и отдал 31 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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