Не Роналду: названо имя лучшего игрока "Ювентуса" в феврале

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Не Роналду: названо имя лучшего игрока "Ювентуса" в феврале

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщает официальный сайт клуба.

Дибала занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В феврале форвард провел четыре матча за "Юве" и забил в них два гола.

25-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего за туринский клуб он провел 172 матча во всех турнирах, забил 77 голов и отдал 31 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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