Не Роналду: названо имя лучшего игрока "Ювентуса" в феврале
Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщает официальный сайт клуба.
Дибала занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В феврале форвард провел четыре матча за "Юве" и забил в них два гола.
MVP di febbraio powered by EA SPORTS FIFA | And the winner is... @PauDybala_JR pic.twitter.com/FzJyJMXB03— JuventusFC (@juventusfc) 6 марта 2019 г.
25-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего за туринский клуб он провел 172 матча во всех турнирах, забил 77 голов и отдал 31 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|72
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10