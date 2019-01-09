Не Роналду: в Серии А назвали имя лучшего игрока декабря

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Не Роналду: в Серии А назвали имя лучшего игрока декабря

Лучшим игроком декабря в итальянской Серии А стал колумбийский нападающий "Аталанты" Дуван Сапата, сообщает официальный твиттер клуба.

В декабре Сапата провел шесть матчей в чемпионате Италии и забил девять голов. Это второй результат в истории Серии А. Рекорд в 1950 году установил бывший форвард "Милана" Гуннар Нордаль, забивший 10 голов за месяц.

27-летний Сапата перешел в "Аталанту" прошлым летом из "Сампдории" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи. 

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