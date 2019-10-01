Не Россией единой! Анализируем, какие еще матчи можно посмотреть во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов

"Реал" – "Брюгге"

1 октября 19:55. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

Реал позорно стартовал в Лиге Чемпионов, потерпев разгромное поражение от обескровленного ПСЖ. С тех пор дела у "сливочных" ушли вверх – команда за три матча чемпионата не пропустила ни одного гола и возглавила турнирную таблицу Примеры. Соперники были очень серьезные, но Севилья, Осасуна и Атлетико в сумме нанесли в створ ворот "Реала" только 1 удар. На фоне таких результатов нет сомнений, что мадридцы начнут восстанавливатся и в Лиге Чемпионов в поединке с "Брюгге". Недооценки ожидать не стоит. "Брюгге" едет в "Мадрид" в статусе лидера чемпионата Бельгии. Команда вообще еще не проиграла ни одного матча в этом сезоне – даже против киевского "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов, когда команда горела на последних секундах, удалось избежать поражения. На прошлой неделе "Брюгге" выиграл две встречи со счетом 8:0. Если резюмировать все сказанное, "Реалу" не будет просто! Если Зидан не втолдычит своим подопечным, что быстрый гол – обязательное условие в данном матче, во втором тайме мы рискуем увидеть тягомотину на 3 результата, которая многих, безусловно, заинтригует, а тех, кто болеет против "Реала", даже порадует.

"Тоттенхэм" – "Бавария"

1 октября 22:00. Лондон, "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"

Тоттенхэм весной вышел в финал Лиги Чемпионов, а летом усилил проблемную зону классным хавбеком и не отпустил лидеров. "Шпорам" прогнозировали спокойное третье место АПЛ и плей-офф ЛЧ в новом сезоне. Однако Почеттино и его подопечные разочаровывают: невнятная игра в чемпионате, плохой старт в еврокубках (ничья с "Олимпиакосом", при том, что команда вела со счетом 2:0), сенсационный вылет из Кубк Лиги, недоразумения в коллективе. Как следствие, "Тоттенхэм" считается аутсайдером в домашнем противостоянии с "Баварией". Мюнхенцы же на этой неделе вырвались на вершину Бундеслиги, не зная поражений в Германии. Звездные новички уже адаптировались и приносят пользу – Коутинью легко нашел общий язык с Левандовски, посадил в запас Мюллера и начал забивать. "Бавария" выглядит интересно и сильно, но это все проявляется только с середняками. Ни один из двух матчей против топ-команд ("Боруссия" Д, "РБ Лейпциг") "ротэн" в этом сезоне не выиграли. Сказывается примитивность Нико Ковача как тренера – он не всегда читает игру и далеко не всегда правильно реагирует на ходы соперника. Именно в этом шанс "Тоттенхэма", ведь по подбору исполнителей немецкий гегемон впереди.

"Ливерпуль" – "Зальцбург"

2 октября, 22:00. Ливерпуль, "Энфилд"

В первом туре "Зальцбург" шокировал Европу диким избиением "Генка" с шестью голами. Для тех, кто не следит за австрийской Бундеслиги, такой перфоманс "быков" стал сюрпризом. Точнее "бычков" – коллектив у "Ред Булла" очень юный. Удивительно, что "Зальцбург" "феерит" (в чемпионате 40 голов за 9 туров) после летней распродажи лидеров и потери тренера. Как оказалось, Холланд, Хван, Собослаи и Вёбер под руководством Джесси Марша способны разрывать не хуже. "Ливерпулю" нужно подойти к дуэли с австрийцами с полной ответственностью. Не стоит повторять прошлогодних ошибок, когда "красные" рисковали вылететь из триумфальной Лиги Чемпионов еще на групповом этапе. Начало для такого сценария готово – Клопп две недели назад снова провалил выезд в Неаполь. Ливерпуль после 7 туров идет без потерь в АПЛ, оторвавшись от главного конкурента на 5 очков, но футбол команды не всегда великолепный, особенно это было видно в недавнем матче против "Шеффилд Юнайтед" где победа пришла только от ног (а точнее, от "между ног") чужого голкипера. Да, "мерсисайдцы" – огромный фаворит завтрашнего матча, но не удивляйтесь, если гости на Энфилде покажут быстрый, динамичный и, что самое главное, голевой, футбол.

"Барселона" – "Интер"

2 октября, 22:00. Барселона, "Камп Ноу"

Интер грандиозно стартовал в Серии "А" – максимум очков в шести турах. Это было ожидаемо – все знают, что Антонио Конте дает результат с первых дней на новом месте. Однако всем не хуже известно, что на Лигу Чемпионов "блеск" его команды не распространяется. Две недели назад "Интер" расписал ничью со "Славией", а должен был даже проигрывать чехам. Конте разозлился, что эту неудачу объясняли его неумением играть на европейской арене. Матч с "Барселоной" – прекрасная возможность закрыть рот скептикам. В любом случае "нерадзурри" необходимо исправлять ситуацию – "Славия" хоть и приятно удивила уровнем игры, но осталась андердогом квартета "F" и вряд ли еще у кого отберет очки (хотя как знать, "Боруссия" лажает в Бундеслиге, а "Барса" не всегда добывает результат на выезде). "Барселона" также разочаровала в первом туре группового этапа, однако "отскочила" в Дортмунде ничьей. Каталонцы выиграли два последних матча, чем немного успокоили своих болельщиков. Правда, вопрос о том, на что способна "Барселона" Вальверде без Месси, остается открытым. Лионель возобновил тренировки и имеет шанс сыграть против "Интера" – спасение для наставника. Летние новички миланцев в этом сезоне Серии "А" уже настреляли 7 голов и 8 ассистов, а Вальверде не может раскрыть сильные стороны Де Йонга и Гризманн. От "Барселоны" ждут качественного футбола против равного по силе оппонента. В случае неудачи (а она вполне реальная) поток критики будет не остановить, а главного тренера, скорее всего, отправят восвояси.