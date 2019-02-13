Не самый плохой результат: Аршавин дал оценку поражению "Зенита" от "Фенербахче"

Легенда "Зенита" Андрей Аршавин поделился мыслями после поражения питерской команды от "Фенербахче" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"С точки зрения стратегии результат не самый плохой. К сожалению, не реализовали пенальти. Второй тайм "Зенит" сыграл посимпатичнее, посвежее, чем первый. Была динамика в игре. Добавили скорости атак игроки, которые вышли на замену" - сказал Аршавин.

Напомним, что "Зенит" уступил "Фенербахче" со счётом 0:1. Ответный матч состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.

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