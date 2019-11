Не смотрели футбол на выходных? Мы расскажем все самое интересное, что вы пропустили

Очередной выездной провал Барселоны. Лионель Месси забил 500-й гол левой ногой за "Барселону", но Эрнесто Вальверде снова опозорился. "Барса" заслуженно проиграла "Леванте", выдав ужасный второй тайм. Энное доказательство того, что каталонцы сыплются, когда соперник действует смело, включает высокий прессинг. Это уже закономерность – поражение на поле "Леванте" продолжило логический ряд выездных фиаско против "Ромы", "Ливерпуля", "Гранады", "Атлетика" и других команд, где при плохой игре удавалось "отскочить". Ирония в том, что "Барселона" все равно остается лидером Примеры. Ибо…

Мадрид не способен воспользоваться проблемами Барселоны. Гранды Примеры играют в "поддавки": каталонцы проиграли третий матч за 11 туров и дали прекрасную возможность "Атлетико", "Севильи" и "Реалу" возглавить турнирную таблицу – конкуренты играли сразу после "Барселоны". Однако первые два расписали между собой ничью, а подопечные Зинедина Зидана потеряли очки с "Бетисом". Для "гелиополитов" выезды в "Реал" уже не несут угрозы – "Бетис" не пропустил ни одного гола за 3 последних играх на "Сантьяго Бернабеу". В лидеры Ла Лиги едва не выбился "Реал Сосьедад", который обыграл другую сенсацию сезона "Гранаду". "Баски" уступают "Барсе" и "Реалу" лишь по разнице голов. Вот это заруба!

"Сити" и "Ливерпуль" играют в крутое пике. Юрген Клопп вынашивал идею и наконец реализовал ее в серьезном матче – Лаллана вышел на игру с "Астон Виллой" в опорной зоне для построения позиционных атак по центру. Вот только "мерсисайдцы" не умеют эффективно играть в такой футбол – комбинации были, а моментов не было. "Вилла" легко оборонялась и еще и забила сама. Во втором тайме "Ливерпуль" сконцентрировался на навесах, и этим козырем раз побил все карты соперника. Фортуна не отвернулась от "скаузеров" – победный гол на 90+4 и десятая победа в 11 турах. Хорошо (для "Сити"), что Уокер вырвал победу для "Манчестер Сити" над Саутгемптоном, хотя там тоже было не все очевидно. 6 очков разрыва, интрига жива.

Ужас уикенда - травма Андре Гомеша затмила все (лучше вам не смотреть на его ногу). Хавбек "Эвертона" потерпел ужасную травму в матче с "Тоттенхэмом". Его нога выгнулась в другую сторону после подката Хин Мин Сона и столкновения с Орье. Кореец не собирался сыграть грубо и не сломал Гомеша своей ногой, а красную карточку арбитр показал ему скорее из-за устрашающего результата. Добряк Сон даже не спорил – расплакался и получил такой шок от увиденного, что все равно не мог бы продолжить матч. "Тоттенхэм" на седьмой компенсированной минуте упустил победу и довел гостевую безвыигрышную серию в АПЛ до 11 матчей, но после игры больше говорят о состоянии здоровья Андре Гомеша и недопустимости расистских оскорблений в адрес Сона. Вы еще не видели ногу Гомеша? Лучше не смотреть!

Боатенг уволил Ковача. У фанов "Баварии" праздник – вчера после встречи с руководством клуба с поста главного тренера ушел ненавистный хорватский специалист Нико Ковач. Субботнее избиение с 5 пропущенными голами от "Айнтрахта" стало ярким пиком игрового кризиса, в который попала "красная" команда. Разгрома и последующего увольнения, возможно, не было бы без удаления Жерома Боатенга на 9-й минуте. Оно повлияло на ход встречи, однако оправдать провал только этим нельзя. "Бавария" неделями не знала, как действовать на поле, и только Роберт Левандовски исправно забивает в каждом матче сезона. Все должны быть благодарны Боатенгу за прекращение мук. Интересно, что Ковач потерял работу в Мюнхене после матча со своим бывшим клубом, в котором сделал себе имя тренера и который до сих пор исправно громил.

"РБ Лейпциг" решил проснуться. Лейпциг провел дикую неделю, забив 14 голов: "Вольфсбургу" 6 в кубке, затем Майнцу в чемпионате 8 (!). Главным в стаде в субботу был Тимо Вернер, он оформил два хет-трика – 3 гола и 3 ассиста. Почти 20 лет никому не удавалось сделать подобное в Бундеслиге. РБ выплеснул негатив, который накопился в течении сложного октября, прервал неудачную серию и выпрыгнул на 3 место Бундеслиги. Такой в ​​Германии сейчас чемпионат – одна победа в 5 турах, и ты возвращаешься в топ.

Эмоциональное берлинское дерби за неделю до 30-летия падения стены. Центральным матчем уикенда в Германии считалось противостояние "Герты" и "Униона" – уникальное событие, ведь раньше клубы с Западного и Восточного Берлина не встречались в Бундеслиге. На камерном "Альтэн Фьорстерай" чувствовалась атмосфера дерби с роскошными перфомансами. Развязка случилась под занавес встречи, когда Денис Айтекин назначил спорный пенальти в пользу "Униона" и хозяева вырвали победу. Фаны "Герты" начали бросать на поле пиротехнику, а болельщики "Униона" рванули выяснять отношения. Героем стал голкипер "стальных" Рафал Гикевич, который на свой страх риск останавливал людей в масках. Просто невероятные эмоции, ну и "спорт вне политики", а в данном случае "вне истории"!

Union Berlin ultras on their way to confront Hertha Berlin fans are... encouraged not to... by the Union Berlin players, led by goalkeeper Rafał Gikiewicz

Балотелли стал жертвой расиста и чуть было не покинул поле! В Серии "А" расистские скандалы не утихают. Одиозный форвард в матче с "Вероной" не выдержал унижения – у углового флажка среди матча схватил мяч руками и вколотил его в направлении вражеских фанатов, а затем вышел за пределы поля и решил бойкотировать продолжение игры. Партнеры уговорили Марио остаться. И не зря – в конце встречи он забил шедевральный гол в "девятку", который, правда, не помог "Брешии" избежать поражения. Для Балотелли тема расизма очень болезненна. Возможно, в течение карьеры он видит намеки расовой дискриминации там, где их нет, но в этом случае Марио можно понять. Он вернулся домой, а здесь ничего не изменилось с детства, когда ровесники не брали Балотелли играть в футбол, потому что он был ну вы сами знаете какого цвета кожи.

Following racist abuse from Hellas Verona fans, Mario Balotelli kicked the ball into the stands.



His teammates and match officials convinced the striker to remain on the pitch