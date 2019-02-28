Не стал бы сравнивать его с Месси: Жорди Альба ярко высказался о Винисиусе

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Не стал бы сравнивать его с Месси: Жорди Альба ярко высказался о Винисиусе

Защитник "Барселоны" Жорди Альба рассказал, что думает о форварде "Реала" Винисиуса Жуниора после ответного матча 1/2 финала Кубка Испании.

"После матча 1/2 финала Кубка Испании мы стали сравнивать Винисиуса с лучшим игроком в мире Месси. Чёрт возьми, Винисиус - невероятный игрок. Раньше я никогда так о нем не думал, но теперь нужно быть честным по отношению к нему.

Уверен, "Реал" многое от него получает, несмотря на то, сколько ему лет. Проявить себя в большом клубе сложно, но этот парень в таком молодом возрасте создает много моментов и сияет в каждом матче. Тем не менее я не стал бы сравнивать его с Месси", - сказал Альба.

В матче с "Барселоной" Винисиус стал лидером в составе обеих команд по количеству удачных обводок (7).

В нынешнем сезоне футболист отметился 4 голами в 5 матчах.

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