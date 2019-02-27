Не стоит винить во всем тренера: Азар вступился за Сарри

Полузащитник "Челси" Эден Азар вступился за главного тренера команды Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что в последние время специалиста часто критикуют.

"Мы все вместе: и команда и тренер. Согласен, месяц был непростым, однако мы должны быть вместе, если хотим чего то достичь.

Мы играем за нашего тренера, клуб и фанатов. Но я думаю не стоит обращать внимание на давления, и обвинять во всем тренера. Он выбирает состав на игру, а дальше футболисты должны брать на себя ответственность", - сказал Азар.

На данным момент "Челси" располагается на 6 строчке турнирной таблицы, имея в активе 60 баллов.

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