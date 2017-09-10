Не сыграть против "Барселоны" рискуют сразу три игрока "Ювентуса"

Не сыграть против каталонской "Барселоны" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов рискуют сразу три игрока туринского "Ювентуса".

Как информирует ActuFoot, выйти на поле "Камп Ноу" во вторник из-за травмы не сможет полузащитник "старой сеньоры" Сами Хедира. Также под вопросом остается участие в матче защитников Джорджио Кьеллини и Алекса Сандро.

Напомним, вчера "Ювентус" разгромил "Кьево". | soccernews.ru